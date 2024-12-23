Elektrikli sobanın üzerine bırakılan mendil yangına neden oldu

Dumandan etkilenen Hilmi İ. ile üst katta oturan 1 bebek, sağlık ekiplerinin ambulansta yaptıkları ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hilmi İ. bir süre sonra uykuya dalarken, saat 01.30 sıralarında tutuşan mendil alev aldı. Evden alev ve duman yükselirken, apartman sakinleri sokağa çıkıp, ihbarda bulundu.

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