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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasına günler kala, milyonlarca memur ve emeklinin gözü zam oranlarında. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminine göre, SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 16,50, memurlara ise 12.26 oranında zam yapılması bekleniyor. En düşük emekli maaşı 14 bin 562 TL'ye yükselebilir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Aralık 2024 10:27, Son Güncelleme : 23 Aralık 2024 10:33
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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2025'in zamlı maaşları için kritik viraja girildi. TÜİK, 3 Ocak'ta Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak ve bu verilerle birlikte memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranı netleşecek.

Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 44.81'den yüzde 45.28'e yükseltti. Bu güncelleme, memur ve emekliler için maaş farklarının yeniden hesaplanmasına neden oldu.

Ekonomim'de yer alan habere göre;

SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 16.50 zam beklentisi

Ekonomistlerin hesaplamalarına göre, SSK ve Bağkur emeklileri için enflasyon farkı yaklaşık yüzde 16,50 olacak. Mevcut verilere göre en düşük emekli maaşının 14.562 TL seviyesine çıkması bekleniyor. Maksimum rakamın ise 15.000 TL civarında güncellenebileceği tahmin ediliyor.

Memur ve memur emeklilerine zam oranı ne kadar olacak?

Memur maaşlarına yapılacak zam, 7. Dönem Toplu Sözleşme çerçevesinde değerlendiriliyor. Sputnik'in derlediği habere göre, enflasyon farkı üzerinden yapılan hesaplamalarda memurlar ve memur emeklileri için zam oranı yüzde 12,26 olarak öngörülüyor.

Bu oranlarla birlikte:

  • En düşük memur emekli maaşı 17 bin 586 TL'den 19 bin 742 TL'ye çıkacak.
  • Bekar memur maaşı 36 bin 236 TL'den 40 bin 678 TL'ye yükselecek.
  • Evli bir memurun maaşı ise 39 bin 205 TL'den 44 bin 011 TL'ye ulaşacak.
  • En düşük emekli maaşı için kritik tahmin

En düşük emekli maaşı olan 12 bin 500 TL'ye yüzde 16,50 oranında bir zam yapılması halinde yeni rakamın 14 bin 562 TL seviyesine ulaşması bekleniyor. Ancak, bu rakamların kesinleşmesi için Aralık ayı enflasyon verileri belirleyici olacak.

Refah payı eklentisi gündemde

Zam oranları belirlenirken, memurlar ve emekliler için refah payı düzenlemesi de gündeme gelebilir. Ekonomistlerin tahminlerine göre, yüzde 16,50'lik zammın yüzde 20'ye tamamlanması ve memur maaşlarına da aynı oranda bir iyileştirme yapılması ihtimaller arasında. Ancak bu tür bir düzenleme için yasal bir adım atılması gerekiyor.

2024 maaş zammı için geri sayım başladı

Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı, Ocak ayında açıklanacak zam oranlarında. Enflasyon farkı, refah payı ve iyileştirme düzenlemeleri, memur ve emekli maaşlarında 2024'ün ilk çeyreğine damga vuracak gibi görünüyor.

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