Mecliste gündem memurlara yönelik düzenleme ve GSS borçları

Görüşülecek tekliflerden biri, 1 Ocak 2015 öncesindeki GSS prim borçlarının faizsiz bir şekilde silinmesini öngörüyor. Ayrıca memur kadrolarına geçen sözleşmeli personele ilave kademe hakkı tanınmasıyla ilgili düzenlemeler de gündemde.

Devlet Memurları Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, 8 yıl boyunca disiplin cezası almayan memurların ilave kademe hakkından yararlanması planlanıyor.

İLAVE KADEME HAKKI NEDİR, KİMLER FAYDALANABİLİR?

Devlet Memurları Kanunu ve bazı kanunlarda yapılan değişiklikle, memur kadrosuna geçenlere bu hak sağlanacak. 8 yıl boyunca herhangi bir disiplin cezası almayan memurlar, bir kademe ilerlemesinden faydalanabilecek.

Bu teklifle yaklaşık 950 bin personel ilave kademe ilerleme hakkından faydalanabilecek. Bu kapsamda:

Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında 237 bin 890 sözleşmeli personel,

Belediye Kanunu kapsamında ise 11 bin 539 sözleşmeli personelin yer aldığı belirtiliyor.

GSS BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Meclis gündeminde yer alan önemli düzenlemelerden biri, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının silinmesiyle ilgili teklif. Bu düzenlemeyle, 1 Ocak 2015 öncesine ait GSS borçları faizsiz olarak silinecek. Böylece devlet, 2 milyar Türk Lirası değerindeki borçtan vazgeçecek.