Kişiye özel şartlar ilanlarda adayların önünü kesiyor!

Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adayların önünü kesmek için adrese teslim şartlara yer verildi!

Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından 19 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete'de farklı alanlarda istihdam edilmek üzere Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrosu ilan edilmiştir.

İlgili Üniversiteye bağlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Tıbbi Aromatik Bitkiler Programı Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda "Çevre Mühendisliği Programından lisans mezunu olup Çevre Teknolojileri alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek kaydıyla, alanında en az 3 (üç) yıl çalışmış olup KALİTE GELİŞTİRME TECRÜBESİNE SAHİP OLMAK." şartı aranmıştır.



Tıbbi Aromatik Bitkiler Programına öncelikle Ziraat Fakültesi mezunu ve bu alanda lisansüstü eğitim görmüş aday istihdam etmek yerine neden Çevre Mühendisi tercih edildiğini anlamadığımızı özellikle belirtmek isteriz.

Ayrıca, söz konusu ilanda ilave olarak "KALİTE GELİŞTİRME" konulu bir iş tecrübesi aranmaktadır. Ayrıca bu tecrübenin belirli bir adayı tarif eder şekilde en az 3 yıl süreli olduğunu da görüyoruz.

Kalite Geliştirme kavramının karşılığı olarak başvuracak adaylar nasıl bir belgelendirme yapacaktır? Bu sorunun cevabını ilgili üniversite bizimle paylaşabilecek midir?



İlgili üniversite acaba almayı hedeflediği adayın özgeçmişine göre mi bir ilan şartı oluşturmuştur?

Açıkçası bu soruların yanıtları bilemiyoruz; ancak ön değerlendirme sonuçları yayımlandığında ülkemizde bu şartı sağlayan kaç kişi çıkacak onu da çok merak ediyoruz.

Tahmin olarak buraya yazalım 1 kişi.

