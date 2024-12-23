İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Operasyonda 55 bin avro ve çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

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