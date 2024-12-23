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Tapuda eski tip kimlikle işlem yapılamayacak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, işlem hızını artırmak ve sahteciliğin önüne geçmek amacıyla yeni yıl itibarıyla çipli kimlik kartları kullanımını zorunlu hale getirdi. Kimlik kartlarını yenilemeyenler, 1 Ocak 2025'ten itibaren tapu müdürlüklerinde herhangi bir işlem yapamayacak.

Haber Giriş : 23 Aralık 2024 11:18, Son Güncelleme : 23 Aralık 2024 11:18
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Tapuda eski tip kimlikle işlem yapılamayacak

Türkiye genelinde, çipli kimlik kartlarına geçişin yapıldığı 2016'dan bu yana, bankacılık, sağlık hizmetleri, vergilendirme işlemleri gibi pek çok alanda çipli kimlikler kullanılıyor.

Çipli kimlik kartları, e-İmza ve kimlik doğrulama işlemleri gibi dijital hizmetlerde güvenli rol oynuyor, işlemlerde kolaylık sağlıyor.

Tapu sicilinin güvenliği için hak sahipliğinin ve kişi kimlik bilgilerinin tespitinde de Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarıyla (çipli kimlik kartı), Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) kullanılıyor.

Çipli kimlik kartı zorunlu olacak

Bu kapsamda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, işlemlerin güvenli ve etkin bir şekilde yapılabilmesi amacıyla yeni yıl itibarıyla çipli kimlik kartları kullanımını zorunlu hale getirdi.

Çipli kimlik kartları, gayrimenkul alım-satımı, mirasa dayalı tapu işlemleri, mirasçı belirleme gibi önemli tapu işlemlerinin yapılmasında kullanılacak. Uygulama, hem işlem hızını artıracak hem de sahteciliğin önüne geçilmesine yardımcı olacak.

Kimlik değişimi nasıl yapılıyor?

Yeni tip kimliğe geçmeyenler, 1 Ocak 2025'ten itibaren eski tip kimlikleriyle tapu müdürlüklerinde herhangi bir işlem gerçekleştiremeyecek. Tapu işlemlerinde mağduriyet yaşanmaması için kimliklerin 31 Aralık'a kadar değiştirilmesi gerekiyor.

Kimlik değişimi için başvurular, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

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