Çamaşır suyu içen 2 kardeş, hastaneye kaldırıldı

Tedaviye alınan kardeşlerin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Oyun oynayan Miray ve Mina Hatice S. kardeşler, iddiaya göre annelerinin temizlik için oturma odasında yerde bıraktığı şişeyi açıp, içindeki çamaşır suyunu içti.

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