TBMM'de 2024 böyle geçti

TBMM'de Ocak nasıl geçti

16 OCAK

- Genel Kurulu "terör" gündemiyle toplandı. Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki terör saldırıları ve terörle mücadeleye ilişkin hükümet adına Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın milletvekillerini bilgilendirdiği Genel Kurulunda, "teröre karşı bildiri" konulu Meclis Başkanlığı tezkeresi de kabul edildi. Tezkerede, "Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm terör örgütleriyle içeride ve dışarıda kararlılıkla mücadele edecek güç ve kudrete sahip olduğunu tüm dünyaya ilan ediyoruz." mesajı verildi.

17 OCAK

- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 10 Şubat 2024'ten itibaren 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Genel Kurulunda kabul edildi.

23 OCAK

- İsveç'in, Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Genel Kurulunda kabul edildi.

25 OCAK

- Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kanunla, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında ocak ödeme dönemi itibarıyla 6 aylık artış oranı yüzde 49,25 oldu; en düşük emekli aylığı, ocak ayından itibaren uygulanmak üzere 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi; asgari ücret desteğinin 2024 yılında aylık 700 lira olarak uygulanması kararlaştırıldı; sigortalının kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için gereken asgari prim ödeme gün sayısı da 600'den 450'ye indirildi.

30 OCAK

- Gezi Parkı davası hükümlüsü, TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Genel Kurulunda, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Can Atalay hakkındaki yazısını okutan Başkanvekili Bekir Bozdağ, "Anayasa'nın 76. maddesi kapsamında milletvekili seçilmeye engel bir husus teşkil eden ve Anayasa'nın 94. maddesinin 2'nci fıkrası gereğince bilgiye sunulan kesinleşmiş mahkeme kararı bulunan Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliği düşmüştür." dedi.

TBMM'de Şubat nasıl geçti

14 ŞUBAT

- Genel Kurulunda, siyasi parti gruplarının önergelerinin birleştirilerek ele alınmasına yönelik Danışma Kurulu kararının kabul edilmesiyle Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasının tüm yönleriyle araştırılarak muhtemel maden kazalarının önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

21 ŞUBAT

- Sağlık alanında düzenlemeler içeren Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kanunla, diş tabiplerinin, ağız ve diş sağlığı muayenehanelerinde diş tabibi istihdam edebilmesi, acil tıp ana dal uzmanlarının yoğun bakım yan dal, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları da sosyal pediatri yan dal uzmanlığı yapabilmesi sağlandı; sağlık alanında eleman temininde sıkıntı çekilen yerlerde sözleşmeli pozisyon sayısı da 27 binden 36 bine çıkarıldı.

TBMM'de Mart nasıl geçti

2 MART

- Kamuoyunda "8. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Kanun'a göre, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme fiili müstakil bir suç sayılacak; bu fiili gerçekleştiren kişi hem işlediği suç hem de örgüt adına suç işlediği için ayrı ayrı cezalandırılacak. Suçla daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla bir günlük adli para cezasının alt sınırı 20 liradan 100 liraya, üst sınırı 100 liradan 500 liraya yükseltildi.

Devlet güvenliğine ve anayasal düzene karşı işlenen suçlar bakımından silahlı örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi ayrıca 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

Öte yandan yasayla emekli bayram ikramiyesi 3 bin liraya yükseltildi.

TBMM'de Nisan nasıl geçti

16 NİSAN

- 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanı seçilen CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ile CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal'ın milletvekilliği sona erdi. Genel Kurulunda, 4 milletvekilinin "belediye başkanlığını tercih ettiklerine" dair yazı okundu.

17 NİSAN

- Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Genel Kurulunda kabul edildi. Kanunla, turist rehberleri ve seyahat acentelerine yeni standartlar getirildi.

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Milli Mücadele sırasında Türkiye'deki Kuvayımilliye ne ise Hamas da işte aynen odur. Bunu söylemenin de bir bedeli olduğunun elbette farkındayız." dedi.

Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin "Milletin sandıkta verdiği mesajları herkesten önce bizim doğru okumamız, tüm boyutlarıyla objektif olarak bizim değerlendirmemiz gerekiyor. Hiçbir komplekse kapılmadan bu muhasebeyi yapmak, gerektiğinde canı pahasına bizim yanımızda duran aziz milletimize karşı görevimizdir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yerel iktidar-merkezi iktidar diye ikili yapı ihdas etmeye çalışanların söylemleri, demlendikleri ortaklarına diyet ödeme hamlesi değilse ham bir hayaldir." değerlendirmesinde bulundu.

23 NİSAN

- Başkanı Numan Kurtulmuş, 'nin açılışının 104. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Mecliste resepsiyon verdi.

Resepsiyona katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tören Salonu'nun yanında bulunan Mermerli Salon'da, CHP Genel Başkanı Özel, Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve diğer siyasi parti temsilcileriyle çay içip sohbet etti.

Yaklaşık 10 dakika süren sohbet sonrası Kurtulmuş ile salondan çıkan Erdoğan, basın mensuplarının sorusu üzerine, "CHP Genel Başkanı Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz." açıklamasını yaptı.

TBMM'de Mayıs nasıl geçti

2 MAYIS

- Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa konusunda DEM Parti, Saadet Partisi ve İYİ Parti Meclis gruplarını ziyaret etti.

- Genel Kurulunda kabul edilen Meclis Başkanlığı tezkeresi ile Fransa Ulusal Meclisinin Asuriler ve Keldaniler'e ilişkin kararı kınandı. Tezkerede, "Fransa Ulusal Meclisi tarafından 29 Nisan 2024'te kabul edilen, hukuki ve tarihi temelden yoksun, önyargılara dayanan Asuri ve Keldaniler'le ilgili kararı esefle ve şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

- Enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kanuna göre, yerli üretim ve farklı kaynaklardan ithal edilen doğal gaz, Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilecek.

3 MAYIS

- Başkanı Numan Kurtulmuş, Fransa Ulusal Meclisinin 29 Nisan 2024 tarihinde kabul ettiği Asuriler ve Keldanilerle ilgili kararı kınadığını belirten bir mektubu Fransa Ulusal Meclisi Başkanı Yael Braun-Pivet'e gönderdi.

Kurtulmuş, mektubunda, "Ülkenizle parlamenter ilişkileri geliştirmeye çalıştığımız bir dönemde, Fransa Ulusal Meclisi'nde 29 Nisan 2024 tarihinde Osmanlı tarihine yönelik mesnetsiz ithamlar içeren bir Asuri-Keldani tasarısının kabul edilmesini esefle kınıyoruz. Bu, hiç hak etmediğimiz ve tarihi gerçeklerle bağdaşmayan ağır bir suçlamadır. Kararda 1915 olaylarına ilişkin tarihsel ve hukuksal zeminden yoksun iddiaların tekrarlanması da esef vericidir." değerlendirmelerinde bulundu.

7 MAYIS

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Grup Toplantısında, "Refah'a operasyon tehdidinden geri adım atmayan Netanyahu, müzakere sürecini dinamitlemektedir. Netanyahu'nun bedel ödemesi artık bir insanlık ve hukuk namusudur." dedi.

14 MAYIS

- Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa konusunda görüşmeleri kapsamında MHP Meclis Grubu'nu ziyaret ederek Genel Başkan Devlet Bahçeli ve parti yöneticileriyle bir araya geldi.

Kurtulmuş, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, yeni anayasaya ilişkin "Söz de karar da Meclis'indir. Cumhuriyetimizin ikinci asrına yakışır, Türkiye'yi milli hedeflerine ulaştıracak yeni bir anayasaya Türkiye kavuşacaktır." dedi.

15 MAYIS

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, yeni anayasa konusunda "Aceleye getirmeden ama çok da fazla uzatmadan istişari temasları bitirip somut adımlar atılmasında fayda görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, "Temennimiz odur ki önümüzdeki 4 yıl gerilimle değil karşılıklı hoşgörüyle geçsin. İstiyoruz ki muhalefet yıkıcı, kırıcı değil yapıcı olsun." dedi.

16 MAYIS

- Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa görüşmeleri kapsamında AK Parti Meclis Grubu'nu ziyaret ederek, Grup Başkanı Abdullah Güler ve parti yöneticileriyle bir araya geldi. Kurtulmuş, "Partilerle birlikte ortak bulunacak olan yöntemle, herhalde önümüzdeki yasama dönemi başladığında, ekim ayından itibaren bu meselenin içeriğine ilişkin görüşmeler başlayabilir." dedi.

23 MAYIS

- Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Genel Kurulunda kabul edildi. Kanun'a göre, lisanslı depoculuk ücret tarifesinin üzerinde veya tarifede yer almayan hizmetler için ücret talep ve tahsil eden, ürün teslimi sırasında mevzuata aykırı şekilde ürün miktarından kesinti yapan işletmelere 200 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası kesilecek. İdari para cezalarının verilmesini gerektiren aykırılığın bir takvim yılı içinde tekrarı halinde her bir tekrar için bir önceki cezanın iki katı idari para cezası uygulanacak.

29 MAYIS

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Grup Toplantısı'nda, "Dünya, bir hastanın, bir manyağın, bir psikopatın, Netanyahu denilen kanla beslenen vampirin barbarlığını izliyor hem de canlı yayında izliyor." dedi.

Erdoğan, "Ey Amerikan devleti; bu kan senin eline de bulaşmıştır. Bu soykırımdan sen de en az İsrail kadar sorumlusun. Ey Avrupa'nın devlet ve hükümet başkanları; İsrail'in bu soykırımına, bu barbarlığına, bu vampirliğine siz de ortak oldunuz. Çünkü sustunuz." şeklinde konuştu.

- Genel Kurulunda İsrail'in Refah saldırısını kınayan tezkere kabul edildi. Tezkerede, "Son Refah saldırılarının sorumluları da cezasız kalmayacaktır. Bu vesileyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini acilen toplanmaya ve İsrail'in saldırılarına son vermesi hususunda karar almaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

TBMM'de Haziran nasıl geçti

4 HAZİRAN

- Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa görüşmeleri kapsamında DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.

5 HAZİRAN

- Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa görüşmeleri kapsamında EMEK Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'ı kabul etti.

26 HAZİRAN

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Bizim, siyasette yumuşama, muhataplarımızın ifadesiyle 'normalleşme' çabamız, aslında muhalefeti normalleştirme çabasıdır." dedi.

Erdoğan, "Bizim, son bir yılda üst üste yaşanan üç seçim sebebiyle artan siyasi tansiyonu düşürmek için attığımız adımları kimse yanlış anlamasın. İktidar partisiyle ana muhalefet partisi arasında siyasi ittifak olmaz. Uzlaşma olur, normalleşme olur, yumuşama olur ama ittifak olmaz." değerlendirmelerinde bulundu.

- Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Genel Kurulunda kabul edildi.

Kanuna göre, Sermaye Piyasası Kurulu, sermaye piyasası araçlarının kripto varlık olarak ihraç edilebilmesinde yetkili olacak. Kripto varlık hizmet sağlayıcıların kuruluşlarına ve/veya faaliyete başlamalarına Kurulca izin verilebilmesi için bilgi sistemleri ve teknolojik altyapıları konularında TÜBİTAK'ın belirleyeceği kriterlere uygunluk aranacak. İzin almaksızın kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen gerçek kişiler ve tüzel kişilerin yetkililerine 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası verilecek.

TBMM'de Temmuz nasıl geçti

2 TEMMUZ

- Sağlık Bakanlığına atanan Kemal Memişoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atanan Murat Kurum, Anayasanın 106. maddesi gereğince Genel Kurulunda ant içerek göreve başladı.

11 TEMMUZ:

- Genel Kurulunda, Srebrenitsa Soykırımı'nın unutturulmaması, Filistin halkına yönelik benzer saldırıların ve bu türden insan hakları ihlallerinin önlenmesine yönelik tedbirlerin görüşülmesi amacıyla genel görüşme yapıldı.

18 TEMMUZ:

- Genel Kurulunda Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümüne ilişkin Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. Tezkerede, Kıbrıs Türk Devleti'nin, uluslararası toplumun bağımsız ve eşit egemen bir üyesi olarak hak ettiği yeri almasının daha fazla tehir edilemeyeceği vurgulanarak, "Uluslararası toplumu, Ada'daki gerçekleri kabul ederek, Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı insanlık dışı izolasyona bir an önce son vermeye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni hak ettiği şekilde tanımaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

- Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Genel Kurulunda kabul edildi. Kanun'a göre, kamu kurum ve kuruluşlarının harcama ve uygulamalarının tasarruf tedbirlerine uygunluğunun idarelerince veya Hazine ve Maliye Bakanlığınca denetlenmesi sonucunda, alınan tedbirlere aykırı iş ve işlemleri tespit edilenler hakkında disiplin hükümleri uygulanacak.

27 TEMMUZ:

- Genel Kurulunda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresinde konuşmasını kınayan tezkere kabul edildi. Tezkerede, "Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bu demokratik ayıbı esefle karşıladığımızı ilan ediyoruz." açıklaması yer aldı.

28 TEMMUZ:

- En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya çıkarılmasını da içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Genel Kurulunda kabul edildi. Kanun'a göre, vergi aslı uzlaşma kapsamından çıkarılacak; günlük hasılat tutarlarının ortalaması alınarak mükelleflerin aylık ve yıllık hasılat tutarları tespit edilecek. Küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisinin oranı yüzde 15 olacak. Aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen sendika üyesi kamu görevlilerine, toplu sözleşmeyle belirlenen tutarda toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek.

30 TEMMUZ:

- Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Kanun'a göre, hayvan bakımevlerine alınan hayvanlardan rehabilite edilen köpekler sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacak. Bakımevine alınan köpeklerden insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olanlarına, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'ndaki 9. maddesindeki hükümler uygulanacak. Belediyeler, 31 Aralık 2028'e kadar hayvan bakımevleri kurmak, rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmek ve sahipsiz hayvanlara sahiplendirilinceye kadar bakmak için kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin binde 5'ini; büyükşehir belediyeleri binde 3'ünü kaynak olarak aktaracak.

31 TEMMUZ

- Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Genel Kurul'a hitap etmesi için 'yi 15 Ağustos Perşembe günü olağanüstü toplantıya çağırdı.

TBMM'de Ağustos nasıl geçti

15 AĞUSTOS:

- Genel Kurulunda, Filistin konulu olağanüstü toplantı gerçekleştirildi.

Genel Kurul, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Kurtulmuş, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Genel Kuruluna hitap edeceği olağanüstü toplantının açılışında, toplantı çağrısını okuttu. Daha sonra Abbas'ın, Genel Kurulunda konuşma yapması oylamayla kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın locadan izlediği olağanüstü toplantıda, AK Parti Grup sıralarında İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin fotoğrafı yer aldı. Başkanlık divanı ve milletvekillerinin oturduğu sıralara Filistin ve Türk bayraklarının yer aldığı atkılar bırakıldı.

Başkanı Kurtulmuş, açılış konuşmasında, "Uluslararası Adalet Divanındaki dava, Filistin için de İsrail için de yeni bir dönemin başlangıcıdır. Bundan sonra Netanyahu ve çetesi sanmasın ki arkasına hangi güçleri alırlarsa alsınlar, dünya bundan sonra onlar için iyiye gitmeyecektir." dedi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın 46 dakika süren konuşması, Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleri ve davetliler tarafından ayakta alkışlandı.

16 AĞUSTOS:

- Genel Kurulu, CHP'nin "Anayasa Mahkemesinin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili verdiği karara ilişkin genel görüşme yapılması" önergesini ele almak üzere olağanüstü toplandı.

TBMM'de Eylül nasıl geçti

8 EYLÜL

- Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'nin, Anayasa Mahkemesinin Can Atalay'a ilişkin kararının Genel Kurulunda okutulması ve "yargı organları arasındaki krizin araştırılması" amacıyla Genel Kurulun 10 Eylül'de olağanüstü toplantıya çağrılmasına yönelik başvurusunun karşılanamayacağını bildirdi.

TBMM'de Ekim nasıl geçti

1 EKİM

- 'de 28. Dönem 3. Yasama Yılı başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla geldiği Meclis'te resmi törenle karşılandı. Başkanvekili Celal Adan eşliğinde Genel Kurul salonuna giren Erdoğan'ı, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi grubu milletvekilleri, ayağa kalkarak karşıladı.

Yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Genel Kurulunda yaptığı konuşmada Erdoğan, "İsrail saldırganlığı, her fütursuz açıklamayla görüyoruz ki Türkiye'yi de içine almaktadır. Vatanımız için, milletimiz için, bağımsızlığımız için, bu saldırganlığa, bu devlet terörüne, elimizdeki her imkanla karşı durmayı sürdüreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün bir kez daha tüm partileri ve milletvekillerini, toplumumuzun tüm kesimlerini, Türk demokrasisini yeni ve sivil bir anayasa ile taçlandırma mücadelemize omuz vermeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yasama yılı açılışının ardından Genel Kurul'dan ayrılırken, CHP ve DEM Parti sıralarında oturan bazı milletvekilleriyle tokalaştı.

2 EKİM

- Genel Kurulunda, yapay zekayla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.

8 EKİM

- Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan Genel Kurulunda, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alındığı kapalı oturum gerçekleştirildi. Oturumda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin milletvekillerini bilgilendirdi.

- Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanı olarak Cumhur İttifakı'nın bu duruş ve engin duyuşuna müzahir şekilde DEM Parti sıralarına giderek elini uzattığını dile getirerek, "Uzattığım el, milli birlik ve kardeşliğimizin mesajıdır. Uzattığım el, İlk Meclisin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın isabetli sözlerinin meşale gibi yanan aydınlığıdır. Uzattığım el, 'Gelin Türkiye partisi olun, gelin teröre cephe alın, gelin bin yıllık kardeşliğimizde kenetlenin' temenni ve teklifidir. Biz, gelişigüzel, keyfekeder, can sıkıntısından, anlık dürtülerle, dümenden ve düzenden el uzatmayız. Biz durduk yere el vermeyiz, öylesine yerimizden kalkıp da el sıkmanın merakına tevessül ve teşebbüs etmeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

9 EKİM

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Grup Toplantısı'nda, yeni yasama yılında siyasette farklı bir üslup ve söylem görmeyi istediklerine dikkati çekerek, "Cumhur İttifakı olarak yeni dönemde ülkemizin meselelerini mümkün olan en geniş mutabakatla çözmeyi arzu ve temenni ediyoruz. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin gerek Meclis'in ilk günü, gerekse dün yaptığı açıklamaları takdirle karşılıyor, Türk demokrasisi ve 85 milyonun kardeşliği adına çok kıymetli buluyoruz. Cumhur İttifakı'nın uzattığı elin değerinin muhatapları tarafından da layıkıyla anlaşılmasını ümit ediyoruz. Beklentimiz, hiçbir ayrım yapmadan Meclis'teki tüm siyasi partilerin de bu anlayış içinde hareket etmeleridir." dedi.

- Genel Kurulunda, siyasi parti gruplarının "çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunarak akıl, ruh ve beden sağlıklarının gelişimi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla Başkanlığına sundukları Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergeleri birleştirilerek Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.

10 EKİM

- Genel Kurulunda kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.

- Milli Eğitim Akademisi kurulmasını da içeren Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kanuna göre, eğitim öğretim hizmetlerini yürüten öğretmenlerin seçilmeleri, yetiştirilmeleri, atanmaları, hakları, ödev ve sorumlulukları, ödül ve cezaları, kariyer basamaklarında ilerlemeleri ve öğretmenlik mesleğine ilişkin diğer hususlar ile Milli Eğitim Akademisinin kurulması, görevleri, teşkilat yapısı ve personeline ilişkin konular düzenleniyor.

15 EKİM

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Grup Toplantısı'nda, "Türkiye'ye getirilirken, 'her türlü hizmete hazırım' diyen terörist başı, buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin ama devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse, hiçbir şart altında beklemesin, aklından dahi geçirmesin." diye konuştu.

22 EKİM

- MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin Grup Toplantısı'nda, "Terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." açıklamasında bulundu.

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Grup Toplantısında, Bahçeli'nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili sözlerine ilişkin, "El yükseltiyorum Devlet Bey. Ben de Kürtlere bir devlet teklif ediyorum. Bütün Kürtlere Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sahibi olmayı teklif ediyorum." ifadesini kullandı.

- Genel Kurulda, siyasi parti gruplarının ortak önerisiyle bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

23 EKİM

- Türk askerinin Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Genel Kurulunda kabul edildi.

- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Grup Toplantısında, Devlet Bahçeli'nin, terör örgütü elebaşı ile ilgili sözlerini eleştirdi. "Bizim cesetlerimizi çiğnemeden bu cani başı, bu Meclis'e giremez." diyen Dervişoğlu, Bahçeli'ye yönelik eleştirilerinin ardından elindeki urganı kürsüden fırlattı.

Dervişoğlu, Özgür Özel'in açıklamalarına ilişkin "Kürt kardeşlerimiz bizim gibi bu devletin ortakları, bu milletin asil ve eşit fertleridir. Her sorunun öznesine Kürt kardeşlerimizi koyarak bundan siyasi rant devşirmelerine asla izin vermeyeceğiz." sözlerini sarf etti.

24 EKİM

- Genel Kurulunda kabul edilen Meclis Başkanlığı tezkeresiyle TUSAŞ Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısı kınandı. Tezkerede, "Arkasında emperyalist güçlerin ve karanlık odakların olduğu terör saldırıları, ülkemizin huzur ve istikrar ortamına zarar veremeyecektir." ifadesine yer verildi.

- Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Birleşmiş Milletlerin (BM) Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Genel Kurulunda kabul edildi.

- Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Kanuna göre, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki kredi veren ile tüketiciler arasındaki sözleşmelerin şekil şartı, bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek ve tüketici kimliğinin doğrulanmasını içeren yöntemler yoluyla kurulabilmesine de imkan sağlayarak yeniden düzenlenecek. Buna göre, tüketici kredisi sözleşmesi, yazılı veya mesafeli olarak kurulmadıkça geçerli olmayacak.

30 EKİM

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, merhum Ziya Gökalp'ten yaptığı alıntıyı hatırlatarak, "Tıpkı Sayın Devlet Bahçeli gibi biz de hayatımız boyunca hep benzer bir hissiyatı dile getirdik, 'Coğrafyamızda Türk Kürtsüz, Kürt de Türksüz yaşayamaz, var olamaz, varlığını idame ettiremez' dedik, bunu her zaman kalbimizle söyledik, yüreğimizle söyledik, gönülden söyledik, samimiyetle, ihlas, muhabbetle, hüsnüniyetle söyledik." dedi.

Erdoğan, "İşte şimdi ülke ve millet olarak Sayın Devlet Bahçeli'nin, Cumhur İttifakı ortağımız MHP'nin elini değil, tüm vücudunu taşın altına koymasıyla çok daha büyük bir imkan ele geçirdik. Önümüze açılan bu fırsat penceresinin iç cepheyi dost düşmana karşı güçlendirme fırsatının millet ve milletin meşru temsilcisi siyaset kurumu tarafından çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Gazi Meclisten, milletin kürsüsünden seslendiğini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle, sımsıkı tutmanı bekliyoruz. Siyonist İsrail'in aparatlığını, emperyalizmin uşaklığını, Türkiye düşmanlarının maşalığını yapanları aradan çekip çıkarmanı istiyoruz. Sevgili Kürt kardeşim, imanına, İslam'ına, ezanına, vatanına, toprağına, kardeşlik hukukuna sahip çıkmanı istiyoruz. 'Gel Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edelim' diyoruz. 'Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında al bayrağımızın gölgesinde aydınlık, müreffeh, kardeşçe bir istikbali birlikte kuralım' diyoruz. Bundan 101 sene önce Cumhuriyet'i birlikte kurduk, bu Cumhuriyet benim olduğu kadar senin de Cumhuriyetin. 'Gel Cumhuriyet'i birlikte hepimiz için bir esenlik yurdu yapalım' diyoruz. 'Gel yumruklarını sıkanları aradan çıkartalım' diyoruz. 'Gel terörü meşrulaştıranların, sırtını dağa verenlerin altındaki zemini boşaltalım' diyorum. 'Gel milletin verdiği yetkiyi terör baronlarına peşkeş çekenlere, o yetkinin asıl sahibinin kim olduğunu gösterelim' diyorum."

TBMM'de Kasım nasıl geçti

5 KASIM

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Grup Toplantısı'nda "Ekrem İmamoğlu Bey'in siyasetini tasvip etmediğim için kendisiyle görüşmeyi uygun bulmuyorum çünkü bu görüşmeden istismarla, yanlış yorumlarla Türkiye'de bazı gelişmelere MHP'yi de bulaştırmak isteyebilirler." dedi.

Bahçeli, "Terörist başı, terörün bittiğini, PKK'nın lağvedildiğini, ihanet ve bölücülüğün çıkmaz sokak olduğunu söyleyecekse haydi DEM Grubu'na gelsin, bunları teker teker söylesin, ak koyun kara koyun ortaya çıksın, umut hakkından da istifade etsin. Sözümün arkasındayım ve teklifimde ısrarlıyım." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Grup Toplantısı'nda "Kavgayı bitirecek olan, şehit annesinin de Kürt vatandaşımızın evladının da kendisinin de yüzünü güldürecek olan bizleriz. Mecliste bir süreç yürütülmesine, şeffaf, samimi olunmasına, toplumsal mutabakat aranmasına sahip çıkıyoruz." diye konuştu.

7 KASIM

- Kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kanun'a göre, sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu, uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçu bakımından şikayet süresi, her ne suretle olursa olsun fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren 2 yılı geçemeyecek. Arabuluculuk eğitimini tamamlayan ve mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip olanlar, yazılı sınava girmeden arabuluculuk siciline kayıt olabilecek.

- Başkanı Numan Kurtulmuş, Brezilya'nın başkenti Brazilya'da düzenlenen 10. G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'nde (P20) yaptığı konuşmada, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının uygulanmamasının, Gazze'de, Filistin topraklarında ve Lübnan'da süregelen bir devlet terörüne dönüştüğünü belirterek, "Bugün artık İsrail'in Birleşmiş Milletler üyeliğinin askıya alınmasını tartışmanın vakti gelmiştir." dedi.

10 KASIM

- Başkanı Kurtulmuş, P20 Zirvesi dönüşünde uçakta bir gazetecinin, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, "Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın DEM Parti Meclis Grup Toplantısı'nda konuşarak terörün tamamen bittiğini ve PKK'nın lağvedildiğini açıklaması" önerisiyle ilgili soruyu yanıtlarken "Bir eli silahta, bir eli sandıkta siyaset olmaz. Siyasetin sandıktan başka hiçbir yere el atmaması, milli iradenin haricinde başka hiçbir iradeden emir, talimat almaması, onların güdümünde hareket etmemesi lazım. Bu konuda atılacak adımlar Türkiye'yi rahatlatır. Bütün bu müzakerelerin yapılacağı yer de milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisidir." dedi.

14 KASIM

- Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, Genel Kurulunda kabul edildi. AK Parti'nin kabul edilen önergesiyle düzenlemeden casuslukta yeni suç ihdasına ilişkin hüküm çıkarıldı. Kanunla, boşanma davası reddinin kesinleşmesinden sonra ortak hayatı kuramayan çiftlerin yeniden dava açabilmesi için gereken süre 3 yıldan 1 yıla indirildi.

19 KASIM

- MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin Grup Toplantısı'nda, "Mevzubahis vatan, bayrak, millet ve devlet-i ebed müddetse Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile şahsım arasında hiçbir ayrılığın ve ayrışmanın söz konusu dahi olmayacağını mühürlü kalplere, duymayan kulaklara, görmeyen gözlere hatırlatmak dava ve vicdan görevimdir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Bütün Kürt kardeşlerime sesleniyorum: PKK, Kürtleri temsil edemez. Şimdi açıkça görüldü ki bir adım ileri gitmek için yola çıkanları engellemeye çalışanlar vardır. Dün terörist başının yoldaşı olanlar, şimdi Amerika'nın uşağı olmuşlar. Biden'ın üvey evlatlarına, Türk milletinin asil evlatlarını kurban edemeyiz. Buna hakkımız yok. Gelin bir olalım, beraber olalım, hep beraber Türkiye olalım." diye konuştu.

20 KASIM

- 2025 yılı bütçe görüşmelerinin yapıldığı Plan ve Bütçe Komisyonunda CHP milletvekillerinin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Komisyon Başkanı Mehmet Muş'un komisyon toplantı salonuna girişini engellemeye çalışması üzerine arbede yaşandı.

Başkanı Numan Kurtulmuş, bu gerginliğe ilişkin, "Bu görüntülerin Plan Bütçe Komisyonunun girişinde ortaya konulmuş olması, her şeyden evvel Meclisin demokratik işleyişine, Meclisin yasamanın yanında denetleme fonksiyonunun gerçekleştirilmesine yapılan saygısızca bir davranıştır, bunu kabul etmek mümkün değildir." dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, yaşanan gerginlik sonrası yaptığı konuşmada, "Eleştiri olmadan demokrasi olmaz, bunun bilincindeyim ama demokrasimizin seviyesini korumamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Plan ve Bütçe Komisyonu salonuna girişinde CHP milletvekillerince engellenmeye çalışılmasına ilişkin, "Böyle bir noktada yapılan davranışın uygun olmadığını, hoş olmadığını ifade edebilirim. Burada bir hak aranacaksa bunun yolu bu değildir." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile AK Parti ve MHP grup başkanvekilleri, Bakan Yerlikaya'nın komisyon salonuna girişinde CHP milletvekillerince engellenmeye çalışılmasına tepki gösterdi.

- Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ı ziyaretinde, "Hem MHP olsun hem Meclisimizin değerli Başkanı olsun görüşmeye hazırız. Sonuçta konuştuğumuz şey, Türkiye'deki yerel yönetim demokrasisinin, yerel yönetim gücünün daha iyi bir seviyeye ulaşması adına atacağımız adımlar meselesi." dedi.

- TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, siyasi parti grup başkanvekilleri ve Meclis'teki komisyon başkanları ile görüşerek gündemlerindeki taleplerini aktardı.

21 KASIM

- Yetkisiz çakar kullanımına ve ateşli silahlara yönelik cezaların artırılması ile iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

26 KASIM

- Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonunda, "Kahraman Mehmetçiğin büyük özverisi ve gayretiyle artık Zap'ta da kilit kapatılmıştır. Bölgedeki faaliyetlerimiz aynı tempo ve kararlılıkla devam ediyor, edecektir." dedi.

- MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "İmralı'yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz." ifadesini kullandı.

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarına yönelik, "Şehit ailelerinin ve gazilerin gözünün içine bakamayacağımız, onların 'Evet' demediği hiçbir şeye 'Evet' demeyeceğiz. Onlarla birlikte bu meselenin Türkiye'nin gündeminden çıkması, terörün durması, annelerin ağlamaması, herkesin yüzünün gülmesi için üzerimize düşen ne varsa onu yapmaya hazırız." dedi.

- DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Biz Öcalan'ın ne dediğini, ne düşündüğünü bizzat ağzından öğrenmek isteriz. DEM Parti'ye, eş genel başkanlara bu sürece bir katkı düşecekse de üzerimize düşen rolü oynamak isteriz. Adalet Bakanlığına bugün başvuru yapacağız." dedi.

27 KASIM

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Türkiye, küresel siyasetin kutup başlarından biri olma rolünü günden güne güçlendirmektedir." dedi.

İsrail ile Lübnan arasında yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından memnuniyet duyduklarını belirten Erdoğan, "Sahada sükunetin muhafazası noktasında tüm taraftarların, bilhassa da İsrail'in sorumluluklarını harfiyen yerine getirmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de katliamın durması ve kalıcı ateşkesin tesisi için Türkiye'nin her türlü katkıya hazır olduğunu ifade etti.

Erdoğan, "Kılıç şakırtıları arasında disiplinsizlik yapanları kahramanlaştırmak neyin nesidir? Allah aşkına bu nasıl bir şuursuzluktur? CHP'nin tarihinin her döneminde olduğu gibi bugün de orduya siyaset bulaştırma, orduyu kışkırtma geleneğinden kurtulamadığı anlaşılıyor. Burada şunu çok net ifade etmek isterim; milletimizin göz bebeği olan ordumuzun yıpratılmasına da siyasi emeller uğruna provoke edilmesine de eyvallah demeyiz. Bu ordu bir zümrenin, bir partinin değil milletin ordusudur. Türk Silahlı Kuvvetleri, Peygamber Ocağı'dır. Milletimizin gurur kaynağıdır. Bu ordu yüzyıllardır, 'Allah Allah' nidalarıyla cenk meydanlarını coşturan, 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' şuuruyla şehadete koşan serdengeçtilerin, yiğitlerin, ölümü öldüren kahramanların ordusudur. Tıpkı Yahya Kemal merhumun ifadesiyle, bu ordu 3 kıta, 7 iklimde İslam'ın bayraktarlığını yapan şanlı bir ordudur." değerlendirmelerinde bulundu.

- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gündemdeki kreş tartışmasına ilişkin, "Kreşlerle ilgili gönderdiğimiz yazı çok açık ve net. Belediye Kanunu'nda belediyelerin kreş açma hakkının olduğunu ama kreş ismi altında anaokulu ve ana sınıfı açmalarına yetkilerinin olmadığını söylüyoruz o yazıda. Dolayısıyla yazımız kreşlerle ilgili değil." ifadelerini kullandı.

Tekin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek, "Türkçe okuduğunu anlama yetisinin" olmadığını savundu.

29 KASIM

- Plan ve Bütçe Komisyonunda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi kabul edildi.

TBMM'de Aralık nasıl geçti

5 ARALIK

- Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Kanun'a göre, köyde ikamet eden ve köy nüfusuna kayıtlı olup evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine satılan taşınmazlar üzerinde çeşitli nedenlerle bina yapmayanlara ya da taksitlerini ödemeyen hak sahiplerine 31 Aralık 2028'e kadar ek süre tanınacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bir ilde faaliyet gösterebilecek yapı denetim kuruluşu sayısını belirleyecek.

9 ARALIK

- Başkanı Numan Kurtulmuş, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlanan Genel Kurulda yaptığı konuşmada, "Özgür ve demokratik bir Suriye'nin inşası için Türkiye olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye gayret edeceğiz." dedi.

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Genel Kuruldaki sunuş konuşmasında, "Suriye'de güvenin tesis edilmesiyle, ekonomik ve siyasi ortamın iyileştirilmesiyle birlikte, inanıyorum ki Suriyeli kardeşlerimiz ülkelerine, vatanlarına güvenli onurlu ve gönüllü şekilde döneceklerdir." dedi.

10 ARALIK

- Genel Kurulunda Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarının 2025 yılı bütçesinin sunumunu yapan Bakan Fidan, "Türkiye, Suriye'nin ulusal birliğine, istikrarına, egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve refahına büyük önem vermektedir. Bu amaca yönelik olarak bölge ülkeleriyle ve uluslararası aktörlerle çalışmalarımızı devam ettireceğiz." diye konuştu.

12 ARALIK

- Başkanı Kurtulmuş, Kamboçya Senato Başkanı Samdech Techo Hun Sen ile Meclis'te düzenlediği ortak basın toplantısında, "Suriye'deki gelişmeleri takip etmek için en kısa süre içerisinde 'deki siyasi partilerin grup yönetimiyle de konuşarak bünyesinde Suriye Dostluk Grubu'nu kurmayı teklif edeceğiz." dedi.

13 ARALIK

- AK Parti Adıyaman Milletvekili ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Mustafa Alkayış, Suriye'deki Sednaya Cezaevi'nde yaşanan insan hakları ihlallerinin, Komisyonca incelenmesi talebiyle 'ye dilekçe verdi.

17 ARALIK

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Genel Kurulunda Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2025 yılı bütçeleri üzerine yaptığı konuşmasında, "İsrail'in Golan Tepeleri'ni aşan, işgal ettiği alanları genişletici eylemlerini son derece tehlikeli ve Suriye'nin istikrarını bozmaya çalışan eylemler olarak görüyoruz." dedi.

Yılmaz, "(İsrail) Eylemleri gayrimeşrudur. Bunları hiçbir şekilde tasvip etmediğimizi buradan ifade etmek istiyorum. Hiçbir yabancı güç, Suriye'nin istikrarını bozucu, geleceğini inşa etme çabasını tahrip edici bir tutum içine girmemelidir." diye konuştu.

21 ARALIK

- Genel Kurulunda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi kabul edildi.