Alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Adana-Karaman çevre yolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Muhammer Ş., borç meselesi nedeniyle tartıştığı dünürü Süleyman Kıyak'a, tabancayla 2 el ateş edip göğsünden yaraladı. Yaralı Kıyak, ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Muhammer Ş. de Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından suç aleti tabancayla birlikte yakalandı.

'BANA 500 BİN LİRA BORCU VARDI'

Muhammer Ş., ifadesinde Süleyman Kıyak'ın oğlunun kayınpederi olduğunu belirterek, "Birkaç ay önce Süleyman Kıyak ile aramızda araba alışverişi oldu. Bana 500 bin lira borcu vardı. Borç konusunu konuşmak için aracımla aldım. Sonra tartışma çıktı. Bana küfretti. Olay nedeniyle pişmanım" dedi.

Muammer Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.