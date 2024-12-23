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Bizans dönemine ait tarihi sikke ele geçirildi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yapılan operasyonda, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 49 sikke ile Osmanlı dönemine ait 6 şifa tası ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2024 13:26, Son Güncelleme : 23 Aralık 2024 13:26
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Bizans dönemine ait tarihi sikke ele geçirildi

Lapseki Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Lapseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu başlatılan soruşturma kapsamında, ilçe merkezindeki bir eve operasyon düzenlendi.

49 SİKKE 6 ŞİFA TASI ELE GEÇİRİLDİ

Evde yapılan aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eser niteliğindeki 49 sikke ile Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen 6 şifa tası ele geçirildi.

Lapseki'deki 3 şüpheli hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet Etmek" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli F.B. gözaltına alındı.

Şüpheli, Lapseki Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı Lapseki Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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