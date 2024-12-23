Zabıtadan dilenci operasyonu: Paraları bebeğin bezine gizlemiş
Niğde'de zabıta dilencilere yönelik operasyon yaptı. Operasyonda iki dilencinin üst aramasını yapan ekipler, 490 liraya el koydu. Bir dilencinin üzerindeki parayı 8 aylık bebeğinin bezine gizlediği belirlendi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Aralık 2024 13:32, Son Güncelleme : 23 Aralık 2024 13:46
Niğde'de yapılan dilenci operasyonunda, paralar bebeğin bezinden çıktı.
Niğde Belediyesi zabıta ekipleri, kentin merkezi noktalarındaki çarşı, hastane ve cami avlularında dilencilik yapanlara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda şehir dışından gelen iki kadının üst aramalarında bulunan 490 liraya el konuldu.
Dilencilerden birinin ise üzerindeki parayı kucağındaki 8 aylık bebeğin bezine gizlediği saptandı.
Dilenciler hakkında idari işlem yapıldı.