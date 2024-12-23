Sobadan sızan gaz 8 kişiyi hastanelik etti
Batman'ın Gercüş ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 6'sı çocuk 8 kişi tedavi altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2024 14:08, Son Güncelleme : 23 Aralık 2024 14:09
Yolağzı köyündeki evlerinde dün gece rahatsızlanan L.K., M.S.K., İ.K., Y.K., A.K. M.K., D.E.H. ve S.A.E. durumu komşularına belirtti.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendikleri belirlenen 8 kişi ambulansla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradaki ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 8 kişiden S.A.E. ve L.K. Diyarbakır'a sevk edildi, 6 kişi ise taburcu edildi.