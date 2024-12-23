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YRP'den asgari ücret önerisi: 'en az 35 bin lira olmalı'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, asgari ücretin en az 35 bin lira olması ve en düşük emekli maaşının da asgari ücret seviyesine getirilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2024 15:06, Son Güncelleme : 23 Aralık 2024 15:14
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YRP'den asgari ücret önerisi: 'en az 35 bin lira olmalı'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında 2025 yılı bütçesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erbakan, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen bütçeyi "borç ve faiz bütçesi" olarak nitelendirdi ve milletin ihtiyaçlarına yönelik bir bütçe hazırlanmadığını öne sürdü.

Erbakan, bütçede yaklaşık 2 trilyon liranın faiz ödemelerine ayrıldığını belirterek, bu kaynağın farklı şekilde kullanılabileceğini ifade etti. "Bu bütçeyle 750 bin konut yapılabilir, asgari ücretliye 16 bin lira ek ödeme sağlanabilir," dedi.

Vergiler ve Zam Oranları Eleştirildi

Fatih Erbakan, vergilerin yüzde 44 artırılacağını ancak çalışanlara ve emeklilere bu oranın altında zam yapılacağını dile getirdi. Kamudaki israf ve vergideki adaletsizliğe de dikkat çeken Erbakan, bu durumun mali disiplini bozduğunu savundu.

"Enflasyon Talep Kaynaklı Değil"

Enflasyonla mücadelede izlenen yöntemin hatalı olduğunu söyleyen Erbakan, "Enflasyonla mücadele edeceğiz diye talebi kısmak yerine arzı artırmamız gereklidir. Ancak 2025 bütçesinde üretimi ve arzı artırmaya yönelik yeterli bir kaynak ve projeksiyon bulunmuyor," dedi.

Erbakan, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı: "Asgari ücretin en az 35 bin lira olması ve en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması şarttır."

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