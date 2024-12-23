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Meteorolojiden 29 ile uyarı: Sağanak ve lodosa dikkat!

Ege ve Göller Yöresi'nde yarın beklenen kuvvetli yağış ile yurdun büyük bir bölümünde etkili olacak kuvvetli lodos nedeniyle 29 il için "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2024 16:08, Son Güncelleme : 23 Aralık 2024 16:12
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Meteorolojiden 29 ile uyarı: Sağanak ve lodosa dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Ege Bölgesi'nde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın İzmir, Manisa, Denizli, Uşak ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli, Aydın çevreleri, İzmir'in iç kesimleri ile Manisa'nın güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlarda, ani sel, su baskını, yıldırım, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Öte yandan yarın öğle saatlerinden itibaren Isparta çevreleri, Burdur'un doğusu ve Konya'nın güneybatısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış bekleniyor.

Genellikle sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, Isparta'nın doğusu ile Konya'nın güneybatısı gibi yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

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