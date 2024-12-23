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Medya devi satıldı: Ciner Yayın Holding medyadan çıkıyor!

Habertürk Tv ve Show TV'nin ve BloombergHT'nin yanı sıra farklı yayın organlarının sahibi olan Turgay Ciner medyadan çekildi. Yatırımlarını sonlandırmaya kararı alan Ciner grubundan açıklama geldi. Hisseleri Can Grubu'na devrediliyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Aralık 2024 18:18, Son Güncelleme : 23 Aralık 2024 18:21
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Medya devi satıldı: Ciner Yayın Holding medyadan çıkıyor!

Ciner Yayın Holding, medya yatırımlarını sonlandırmaya karar verdi. Habertürk'ün internet sitesinden yapılan resmi açıklamada yayın hisselerinin Can Grubu'na devredildiği ifade edildi.

Park ve Can gruplarından açıklama yapıldı

Park Grubu'nun Ciner Yayın Holding'deki hisselerinin tamamının, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi önemli kurumları da bünyesinde bulunduran Can Grubu'na devredilmesine dair sözleşme imzalandı. Konu ile ilgili Park ve Can gruplarından açıklama yapıldı

Park Grubu'ndan yapılan açıklama:

"Park Grubu ana sektörü olarak maden endüstrisi alanında global liderlik hedefine odaklanma doğrultusunda medya yatırımlarını sonlandırmaya karar vermiştir.

Bu karar çerçevesinde Park Grubu'nun Ciner Yayın Holding'deki hisselerinin tamamının, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi ülkemizin önemli eğitim/kültür kurumlarını da bünyesinde bulunduran Can Grubu'na devredilmesine dair sözleşme imzalanmıştır. Devir, Rekabet Kurulu'nun onayından sonra yürürlüğe girecektir.

Bu devrin medyaya ve medya çalışanlarımıza yeni bir soluk ve güç getireceği inancıyla kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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