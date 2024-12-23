Bakan Işıkhan: Asgari ücreti bu hafta mutlaka açıklayacağız

Asgari Ücret Tespit Komisyonun 4. toplantısını bu hafta yapacağını belirten Işıkhan, Komisyonun perşembe ya da cuma günü toplanacağını kaydetti.

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