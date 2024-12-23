Elon Musk'tan dev zam! X tarife ücretleri cep yakacak

Sosyal medya devi X (eski adıyla Twitter), Premium+ abonelik ücretlerinde ciddi bir fiyat artışına gitti. Elon Musk'ın yönettiği platform, reklamsız içerik sunan Premium+ üyeliği için aylık ve yıllık abonelik ücretlerine yüzde 156 oranında zam yaptığını duyurdu.

Yeni "X tarifeleri" cep yakıyor



Güncel fiyatlandırmaya göre, Türkiye'de şu an aylık 300 TL ve yıllık 3 bin 139 TL'ye sunulan Premium+ aboneliği, zam sonrası aylık 770 TL ve yıllık 8 bin TL olacak. Bu artış, özellikle reklamsız bir deneyim isteyen kullanıcıları yakından ilgilendiriyor.

X'de zamlı abonelik fiyatları ne zaman uygulanacak?



X tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni fiyatlar 21 Aralık 2024'ten itibaren geçerli oldu. Bu tarihten sonra yeni aboneler, zamlı fiyatlar üzerinden üyelik satın alabilecek. Mevcut aboneler ise, 20 Ocak 2025'e kadar eski tarifeden ödeme yapabilecek. Ancak bu tarihten sonraki yenilemelerde, zamlı tarifeler geçerli olacak.

Kullanıcı tepkileri artıyor



X Premium+ aboneliği, reklamsız bir deneyimin yanı sıra özel içeriklere erişim gibi çeşitli avantajlar sunuyor. Ancak yapılan zam, kullanıcılar arasında tepkilere yol açtı. Birçok kullanıcı, bu kadar büyük bir fiyat artışının haksız olduğunu savunurken, X'in abonelik politikasının kullanıcı odaklı olmaktan uzaklaştığını belirtti.

Platformun bu kararının abonelik taleplerine nasıl yansıyacağı ise merak konusu. Elon Musk yönetimindeki X, daha önce de platformun ticari yapısını güçlendirmek için benzer fiyat düzenlemelerine gitmişti. Ancak bu zam oranı, kullanıcılar tarafından "aşırı yüksek" olarak değerlendiriliyor.

Reklamsız deneyim için yeni bedel



X Premium+ aboneliği, reklamsız kullanımın yanı sıra bazı ayrıcalıklı özelliklere erişim imkanı tanıyor. Fakat bu fiyat artışıyla birlikte, reklamsız deneyim isteyen kullanıcıların önemli bir maddi yük altına gireceği aşikar.

Kullanıcıların tepkilerine rağmen, X'in bu kararını geri alıp almayacağı henüz bilinmiyor. Sosyal medya platformu, reklam gelirlerini artırmaya odaklandığı bir dönemde bu abonelik modeliyle gelirlerini dengelemeye çalışıyor.