Mardin'de üzerine duvar çöken işçi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle'de Muhammed Doğruyol'un (20) üzerine çalıştığı iş yerinde tadilat yaptığı sırada duvar çöktü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.