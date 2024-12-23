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Ali Babacan, AK Parti'ye geçecek mi?

DEVA Partisi Başkanı Babacan; "Deva Partisi'nde böyle bir şey yok. Olmaz da yani. Ayrılma sebeplerimiz değişmedi. Sapasağlam yerimizde duruyoruz. Anlamsız şeyler konuşup insanların kafasını karıştırmamamız lazım." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Aralık 2024 21:22, Son Güncelleme : 23 Aralık 2024 21:31
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Ali Babacan, AK Parti'ye geçecek mi?

Katıldığı TV programında AK Parti'ye katılıp katılmayacağı sorusuna DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan şu cevabı verdi : "Varsayımlarla konuşmak bence insanların kafasını da karıştırıyor. Eğer AK Parti şöyle olursa, eğer Sayın Erdoğan böyle yaparsa... Yıllardır beraber çalıştığımız insanlarla... Olmadı, olmuyor işte. Zaten olmadığı için ayrıldık. Şimdi ne değişti de olacak ki geri döneceksiniz yani? Değil mi? Ne değişti de? Bir irade beyanım var. Bırakın adımı, iradenin beyanı bile yok. Yani hasbelkader... Hani Suriye'de... Doğru işler oldu, bak doğru işlerde sonuç verdi. İyi de AK Parti'nin Suriye politikası değişmedi ki. AK Parti'nin Suriye politikası bir değişiklik yok. Yani hatta ne diyorlar? Bak haklıymışız diyorlar değil mi? AK Parti'nin Suriye politikasında da bir değişiklik yok. Doğruydu yanlıştı aynı mesele."

"Yani orada gerçekten göçü önlemek için bizim orada askeri birlik bulundurmamız, rejimin zulmüne karşı Suriyelileri sadece Türkiye'ye alarak değil orada korumamız bunlar doğru işler bakın. Diyorum ya iktidarın doğru yaptıklarının hakkını teslim ederim ama oralarda bir değişiklik yok. Yani Suriye'de yeni bir durum var diye Ya tekrar AK Parti'ye dönebilir miyiz falan? Bizde böyle bir şey yok. Deva Partisi'nde böyle bir şey yok. Olmaz da yani."

"Çünkü bir sürü politika alanı var. Ve politika alanlarında asıl bizim ayrılma sebebimiz olan kök sebepler olduğu gibi duruyor. Orada bir düzeltme niyeti de yok yani. Önce bir niyeti görmemiz lazım. Arkasından da somut adımlar görmemiz lazım ki... Ya bir şeyler değişiyor mu acaba diyebilirim. Bunun hiç izi bile yok şu anda. Yani dolayısıyla bunların hiç konuşmanın anlamı da yok. Yani anlamsız şeyleri konuşup insanların kafasını karıştırmamızın da anlamı yok."

"Yani deva olarak biz sapasağlam yerimizde duruyoruz ve kendi ilkelerimiz ve değerlerimiz doğrultusunda bildiğimiz istikamette yürüyoruz. Bizim istikametimiz çok net. Yani kafamız karışık falan değil. Net bir istikamette yürüyoruz. Çünkü er ya da geç hak yerini bulur. Er ya da geç doğru hedefine ulaşır. Bizim inancımız bu."

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