Samsun'da acı olay: Hemşire inşaattan düşerek hayatını kaybetti
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde çalıştığı hastanenin karşısındaki inşaattan düşen erkek hemşire, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2024 21:44, Son Güncelleme : 23 Aralık 2024 22:06
Olay, gece 03.00 sıralarında Vezirköprü ilçesi Esentepe Mahallesi Alparslan
Türkeş Caddesi Vezirköprü Devlet Hastanesi karşısındaki inşaat halindeki binada
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın dördüncü katına çıkan Vezirköprü
Devlet Hastanesi'nde görev yapan hemşire Ahmet Kalyoncu (24), bulunduğu yerden
aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince
Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç hemşire, yapılan tüm müdahalelere
rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.