Suriye'deki yeni yönetimde bakanlık görevleri büyük ölçüde belli oldu

AA'ya bilgi veren Suriye'deki geçici yönetim kaynakları, yeni yönetimdeki görev dağılımının büyük ölçüde tamamlandığını ancak ihtiyaçlara göre yeni bakanlıklar kurulup görevlendirmeler yapılabileceğini kaydetti.

Mevcut görev dağılımı şöyle:

"Yönetimin lideri Ahmed Şara, Başbakan Muhammed el-Beşir, Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, İçişleri Bakanı Muhammed Abdurrahman, Adalet Bakanı Şadi el-Veysi, Enformasyon Bakanı Muhammed Yakub el-Ömer, Sağlık Bakanı Mahir Şara, Tarım ve Sulama Bakanı Muhammed Taha el-Ahmed, Eğitim ve Öğretim Bakanı Nezir Muhammed el-Kadiri, Yerel İdareler ve Hizmetler Bakanı Muhammed Abdurrahman Muslim, Vakıflar Bakanı Husam Hac Hüseyin, Yüksek Öğretim Bakanı Abdulmunim Abdulhafız, Ekonomi ve Ticaret Bakanı Basil Abdulaziz ve Kadın İşleri Ofisi Yetkilisi Aişe ed-Dibs."