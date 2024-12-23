Etimesgut Belediyesine ait mescitte ezan okutulmadığı iddiasına soruşturma
Ankara Valiliği, Etimesgut Belediyesine bağlı yaşam merkezindeki mescitte ezan okutulmadığına dair iddialarla ilgili tahkikat başlatıldığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2024 22:37, Son Güncelleme : 23 Aralık 2024 22:39
Valilikten yapılan açıklamada, "Etimesgut Belediyesine bağlı yaşam merkezinde bulunan mescitte ezan okutulmadığına dair medya mecralarında yer alan haberler üzerine valiliğimizce konuyla alakalı tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadeleri yer aldı.