Ankara'da 8 bin litre kaçak içki ele geçirildi
Ankara'da 8 bin litre kaçak içki ele geçirildi, 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2024 23:03, Son Güncelleme : 23 Aralık 2024 23:21
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, Nevşehir'de kaçak üretilerek Ankara'ya getirildiği tespit edilen 8 bin litre alkollü içki ele geçirildiği belirtildi.
Açıklamada, 3 kişi hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.