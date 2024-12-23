Ankara'da 8 bin litre kaçak içki ele geçirildi

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, Nevşehir'de kaçak üretilerek Ankara'ya getirildiği tespit edilen 8 bin litre alkollü içki ele geçirildiği belirtildi.

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