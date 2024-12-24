İçişleri Bakanlığı'ndan 6 ile turuncu uyarı!
İçişleri Bakanlığı'ndan 6 ile turuncu uyarı!
Sağlık Sigortasında İlk Ay Sigortam.net' ten!
Sağlık Sigortasında İlk Ay Sigortam.net' ten!
Sponsorlu İçerik
Kira Fırsatçılığı:Ev sahibi asgari ücret zammını bekliyor
Kira Fırsatçılığı:Ev sahibi asgari ücret zammını bekliyor
Altı üniversiteye 105 akademisyen alınacak
Altı üniversiteye 105 akademisyen alınacak
Üç ilde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
Üç ilde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
Suriye'deki yeni yönetimde bakanlıklar büyük ölçüde belli oldu
Suriye'deki yeni yönetimde bakanlıklar büyük ölçüde belli oldu
Oylama sonuçlandı: 2024'ün kelimesi 'kalabalık yalnızlık' oldu
Oylama sonuçlandı: 2024'ün kelimesi 'kalabalık yalnızlık' oldu
Bakan Işıkhan: Asgari ücreti bu hafta mutlaka açıklayacağız
Bakan Işıkhan: Asgari ücreti bu hafta mutlaka açıklayacağız
Erdoğan: Suriye'deki yeni süreci en iyi okuyan ülke konumundayız
Erdoğan: Suriye'deki yeni süreci en iyi okuyan ülke konumundayız
Tapuda yeni dönem: İşlemler için çipli kimlik zorunluluğu
Tapuda yeni dönem: İşlemler için çipli kimlik zorunluluğu
MEB'den adalet sistemi içindeki çocuklar için özel kılavuz
MEB'den adalet sistemi içindeki çocuklar için özel kılavuz
Medya devi satıldı: Ciner Yayın Holding medyadan çıkıyor!
Medya devi satıldı: Ciner Yayın Holding medyadan çıkıyor!
YÖK'ten eğitimde yeni dönem: Mezun istihdamı öncelikli hedef
YÖK'ten eğitimde yeni dönem: Mezun istihdamı öncelikli hedef
Diyanet'ten 'hac görevlendirme sınav soruları dağıtıldı' iddiasına açıklama
Diyanet'ten 'hac görevlendirme sınav soruları dağıtıldı' iddiasına açıklama
Haller ve sosyete pazarları, Maliye'nin yakın takibinde
Haller ve sosyete pazarları, Maliye'nin yakın takibinde
Bakanlık açıkladı: Belgrad Ormanı'nın işletmesi DKMP'ye devredildi
Bakanlık açıkladı: Belgrad Ormanı'nın işletmesi DKMP'ye devredildi
Bakan Bolat, Türkiye'nin 2053 yol haritasını açıkladı
Bakan Bolat, Türkiye'nin 2053 yol haritasını açıkladı
2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar oldu?
2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar oldu?
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Dolandırıcıların yeni tuzağı
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Dolandırıcıların yeni tuzağı
TBMM'de 2024 böyle geçti
TBMM'de 2024 böyle geçti
Çamaşır suyu içen 2 kardeş, hastaneye kaldırıldı
Çamaşır suyu içen 2 kardeş, hastaneye kaldırıldı
Cumhurbaşkanlığı anketinde Suriye etkisi!
Cumhurbaşkanlığı anketinde Suriye etkisi!
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Mecliste gündem memurlara yönelik düzenleme ve GSS borçları
Mecliste gündem memurlara yönelik düzenleme ve GSS borçları
5 kurum toplamda 155 personel alacak
5 kurum toplamda 155 personel alacak
Mersin gümrükte rüşvet operasyonu: 91 tutuklama
Mersin gümrükte rüşvet operasyonu: 91 tutuklama
Sosyal harcamaya 9,1 trilyon lira
Sosyal harcamaya 9,1 trilyon lira
Ticari araçlarda kamera zorunluluğu, o tarihte başlıyor
Ticari araçlarda kamera zorunluluğu, o tarihte başlıyor
'Salı veya Çarşamba günü asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor'
'Salı veya Çarşamba günü asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor'
Muğla'da korkutan deprem!
Muğla'da korkutan deprem!
Ana sayfaHaberler Eğitim

Altı üniversiteye 105 akademisyen alınacak

Altı üniversitenin farklı akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na göre 105 akademisyen alınacak. Başvuru şartları, aranan nitelikler ve atamaya ilişkin bilgileri ilan.memurlar.net'te bulabilirsiniz.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Aralık 2024 07:20, Son Güncelleme : 24 Aralık 2024 07:30
Yazdır
Altı üniversiteye 105 akademisyen alınacak

Altı üniversitenin farklı akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na göre 105 akademisyen alınacak.

Söz konusu alımlara ilişkin ilanlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Erzurum Teknik Üniversitesi 6 öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi, İstanbul Beykent Üniversitesi 36 öğretim üyesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 1 öğretim görevlisi ve 14 araştırma görevlisi, Akdeniz Üniversitesi 22 öğretim üyesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 13 öğretim üyesi ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 12 öğretim üyesi alımı gerçekleştirecek.

Başvuru şartları, aranan nitelikler ve atamaya ilişkin bilgiler üniversitelerin internet sitelerinde yer alacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber