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Kira Fırsatçılığı:Ev sahibi asgari ücret zammını bekliyor

Asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılan zamlarla birlikte kiralık ev fiyatlarında yeniden artış bekleniyor. Ev sahipleri, yüksek fiyatlarla yeni ilanlar oluşturmak için mevcut ilanlarını geri çekiyor. Uzmanlar, maaş artışlarının ardından hem kiralık hem de satılık konut fiyatlarının yükseldiğine dikkat çekiyor. Beylikdüzü'nde bir emlakçı, 1+1 dairenin kirasını 17 bin liradan 25-26 bin liraya çıkarmayı planladıklarını belirtti.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 24 Aralık 2024 07:37, Son Güncelleme : 24 Aralık 2024 07:42
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Kira Fırsatçılığı:Ev sahibi asgari ücret zammını bekliyor

Türkiye gazetesinde Kaan Zenginli'nin haberine göre; Asgari ücret ve emekli maaşlarına gelecek olan zamlar, ev sahiplerini harekete geçirdi. İlan sitelerinde kiralık olarak bekleyen bazı ilanlar kaldırılmaya başlandı. Ev sahipleri asgari ücret ve emekli maaş zammı sonrası yüksek fiyattan yeniden ilana çıkmaya hazırlanıyor. Mevcut ekonomik şartlar ve artan kira fiyatları nedeniyle kiracıların üzerindeki yük oldukça fazlayken, maaş zamlarını bahane ederek fiyat artışına gitmek isteyen ev sahiplerinin bu tutumu hem piyasada hem de kamuoyunda tepkilere neden oluyor. Kiralık ev ilanı sayılarında düşüş de dikkat çekiyor. Özellikle yüzde 25 kira zam sınırının kaldırılması sonrası 300 binlere kadar çıkan kiralık ev ilanları, bugün 200 bin seviyelerine kadar gerilemiş durumda. Uzmanlar maaşlara yapılacak olan zamlar sonrasında ilan sayılarında artış olacağını ifade ediyor.

KİRAYA 8 BİN TL ZAM

İstanbul'da emlak işiyle uğraşan Mehmet Ali Narin, yapılan fırsatçılığın her yıl olduğunu belirterek "Ne zaman emekli ve asgari ücrete zam yapılsa hem kiralık hem satılık konut fiyatları yükseliyor. Bakanlık genel olarak denetimlerini yapıyor ama bir eksik var. Çünkü mevcut ilanın fiyat değişimine bakıyorlar. Ancak silinip yeniden konulan ilanın fiyat değişimini takip edemiyorlar. Bu nedenle fiyatlar rahat bir şekilde yükseltilebiliyor" dedi. Son aylarda konut satışlarındaki yükseliş ile kiralık ilanlarında artış olduğunu söyleyen Narin "Konut satışları artıyor ve daha çok yatırım için alım yapılıyor. 3-5 milyon liralık evler alını kiraya veriliyor. Ancak ev alımı yapanlar kiralamak için yılbaşı sonrasını bekliyor. Bugün Beylikdüzü'nde 1+1 dairenin ilanını kaldırdık. Geçen hafta 17 bin liradan ilana çıkmıştık. Ev sahibi bir duyum almış ve maaş zamları sonrası daha yüksek fiyattan ilana çıkmak istiyor. Tahminen 25-26 bin liradan şubat ayında ilana çıkacağız" dedi.

BAKANLIK SIKI TAKİPTE

Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat artışı yapan fırsatçılara göz açtırmıyor. Bakanlıktan yapılan son açıklamada, 'konut kredisi faiz oranlarında düşüş olacağı' yönündeki haberler üzerine, emlak ilan fiyatında fahiş artışa giden bir emlak işletmesinin denetlendiği belirtildi. Denetimin ardından emlak işletmesine 100 bin liralık idari para cezası uygulandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Eylül ayı içinde ilan fiyatlarında fahiş artış yapan 117 emlak işletmesi daha tespit edilmiş olup, her bir emlak işletmesine 100 bin lira olmak üzere toplam 11 milyon 700 bin lira idari para cezası uygulanmasına bugün itibarıyla başlanmıştır." Açıklamada, Bakanlıkça ilan platformlarındaki fiyat değişimlerinin yakından takip edileceği belirtilerek, kredi faiz oranlarındaki düşüşü fırsata çevirmeye çalışan ve ilan fiyatında fahiş artışa giden emlak işletmelerine gerekli idari cezaların uygulanmasına kararlılıkla devam edileceği bildirildi.

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