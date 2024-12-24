Altın alımında kimlik dönemi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 1 Ocak 2025 itibariyle yürürlüğe sokulacak uygulama ile 185 bin TL üzerindeki altın işlemlerinde kimlik ibraz etmek zorunlu olacak.



2025 ile birlikte kuyumcularda yeni dönem hayata geçiyor. 185 bin lirayı aşan işlemlerde kimlik ibrazı zorunlu olacak.

Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) dolandırıcılık ve kara para aklama gibi suçların önüne geçmek amacıyla 2023 yılında düzenleme yapmış, kimlik ibrazı zorunluluğu getirmişti.