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Adalet Bakanlığı düğmeye basacak: Bilirkişiye puan kriteri

Bilirkişilerin performansları ve sundukları raporlar yeni dönemde mercek altına alınacak. Raporlarıyla yargılama sürecine ve hedef süre uygulamasına olumlu katkıda bulunanlara puan verilecek.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 24 Aralık 2024 08:18, Son Güncelleme : 24 Aralık 2024 08:21
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Adalet Bakanlığı düğmeye basacak: Bilirkişiye puan kriteri

Adalet Bakanlığı, kamuoyunda bilirkişilik müessesinden kaynaklanan sorunların ortadan kaldırılması için düğmeye basacak. Edinilen bilgiye göre, Yargıtay ve Danıştay uygulamaları doğrultusunda ihtiyaç duyulan alanlarda bilirkişilere yönelik eğitimler verilecek. Bu doğrultuda özel hukuk tüzel bilirkişiliği uygulamasının da yaygınlaştırılması amaçlandı. Yani tüzel kişiler tarafından da bilirkişilik hizmeti sağlanacak. Mevcut uygulamada, gayrimenkul davalarında uygulanan özel hukuk tüzel bilirkişiliği, başka davalarda da uygulamaya alınmasının önü açılacak.

MEVZUAT DÜZENLEMESİ YAPILACAK

Yeni Şafaktan Uğur Duyan'ın haberine göre; Bilirkişilikten kaynaklanan sorunların giderilmesi için ikincil mevzuat düzenlemesi yapılacak. Bu kapsamda idari tedbirler alınacak. Bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanları ile temel ve alt uzmanlık alanlarına göre aranan nitelikler güncellenecek. Yeni dönemde bilirkişilerin performanslarının değerlendirilmesine ilişkin sistemin güçlendirilmesi amaçlandı. Puanlama esaslı bilirkişi performans sisteminin güncellenmesi öngörülüyor. Bu maksatla, raporlarıyla yargılama sürecine ve hedef süre uygulamasına olumlu katkıda bulananlara puan verilecek. Belirli bir puanın üzerinde performans gösterenlerin başarılarının sicillerine işlenmesi ve adlarının güncellenen listelerde yer alması sağlanacak. Ayrıca kanun yolu incelemesinde tespit edilen yetersiz ve hatalı rapor yazan bilirkişilerin puanları kırılacak. Mutat olarak yapılacak genel değerlendirmelerde performans puanı düşük olan bilirkişiler de listelerden çıkarılacak.

Puantaj sistemi nasıl işliyor?

Halihazırda var olan puantaj sistemi UYAP'ta Mart 2021'deki olağan yazılım güncellemesiyle devreye alınmıştı. Buna göre, bilirkişiler görevlendirildikleri normal dosyalarda 1 puan, seri dosyalarda 0.5 puan olacak şekilde aylık bakabilecekleri iş sayıları sistem tarafından hesaplanıyor. Görevlendirilen bilirkişi, aylık olarak 30 iş sayısına ulaştığında o ay için başka görevlendirme alamıyor.

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