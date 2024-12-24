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Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar?

24 ARALIK ANLIK DÖVİZ KURU: Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Yeni günde İstanbul serbest piyasada dolar 35,26 liradan, euro 36,82 TL seviyelerinden işlem görüyor. 24 Aralık Salı güncel döviz kurları şöyle...

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 24 Aralık 2024 08:22, Son Güncelleme : 24 Aralık 2024 08:57
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Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar?

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 35,0819 lira, satışta 35,2225 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 35,0374 lira, satışta 35,1778 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,0390, sterlin/dolar paritesi 1,2530 ve dolar/yen paritesi 157,20 düzeyindeydi.

Dolar/TL saat 07:20 itibarıyla 35,2422 (alış) 35,2619'dan (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 36,8237 TL seviyelerinde seyrediyor.

Altın fiyatları ne kadar? (24 Aralık 2024)

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