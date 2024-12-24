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Altın fiyatları ne kadar? (24 Aralık 2024)

Altın, Fed'in faiz indirimlerine 2025'te devam edeceği beklentileriyle toparlanmaya çalışıyor. Gram altın güne 2.967 TL'den başlarken, ons altının değeri ise 2.619 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 24 Aralık 2024 09:30, Son Güncelleme : 24 Aralık 2024 10:05
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Altın fiyatları ne kadar? (24 Aralık 2024)

Ons altın yüzde 0,31 artışla ons başına 2.619,25 dolara yükseldi. Ancak ons altın fiyatı son bir haftada yüzde 1,1 düştü. Ay başından bu yana kayıp yüzde 1,34, Kasım ayının aynı dönemine göre kayıp ise yüzde 3,2'ye ulaştı.

Güncel Altın Fiyatları

  • Gram Altın: 2.967,4730 TL
  • Çeyrek Altın: 4.851,9900 TL
  • Yarım Altın: 9.702,70 TL
  • Tam Altın: 19.688,00 TL
  • Cumhuriyet Altını: 19.345,6700 TL
  • Gremse Altın: 49.006,00 TL
  • Ons Altın: 2.619,4200 Dolar

Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar?

Yatırımcılar şu anda ABD merkez bankasının 2025 yılında faizleri ne kadar hızlı ya da derin bir şekilde düşüreceğine odaklanmış durumda.

Cuma günü iyi gelen ABD enflasyonu gelecek yılki indirimlerin hızına ilişkin bazı endişeleri hafifletirken, piyasalar hala 2025 için sadece 35 baz puanlık bir gevşeme fiyatlıyor.

OANDA'nın Asya Pasifik kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, piyasanın bundan sonra bakacağı şeyin Donald Trump'ın ticaret tarifelerine ilişkin politikası ve hedeflenen ticaret ortaklarının buna nasıl tepki vereceği olduğunu söyledi.

Yeni günde ise gram altın güne 2.967 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 854 liradan başladı.

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