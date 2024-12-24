İşte taksitle alınabilecek otomobiller

Ticaret Bakanlığı, araç alımlarında vade ve tutar sınırlarında yeni düzenlemeler yaptı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararına göre taşıt kredilerinde taksit süreleri fatura değerine göre kademelendirildi:

400 bin TL ve altındaki araçlar : Azami 48 ay taksit (Ancak bu fiyat bandında araç bulunmuyor).

: Azami 48 ay taksit (Ancak bu fiyat bandında araç bulunmuyor). 400 bin - 800 bin TL arasındaki araçlar : Azami 36 ay taksit.

: Azami 36 ay taksit. 800 bin - 1,2 milyon TL arasındaki araçlar : Azami 24 ay taksit.

: Azami 24 ay taksit. 1,2 milyon - 2 milyon TL arasındaki araçlar : Azami 12 ay taksit.

: Azami 12 ay taksit. 2 milyon TL üzerindeki araçlar: Taksit yapılamıyor.

36 ay taksitle alınabilecek araçların listesi

36 Taksitle Alınabilecek Araçlar

CNBC-e'nin derlemesine göre, 400-800 bin TL fiyat aralığında alınabilecek araçlar şunlar:

Fiat Topolino: 429.900 TL

Citroen Ami: 451.000 TL

DFSK Porter 1: 785.000 TL

24 taksitle alınabilecek araçların listesi

800 bin TL-1,2 milyon TL arası (24 Taksitle Alınabilecek) Araçlar:

Toyota Proace City Cargo: 890.000 TL

Opel Yeni Combo Carbo: 888.900 TL

Citroen Yeni Berlingo Van: 900.000 TL

Fiat Egea Sedan: 889.900 TL

Hyundai i10: 920.000 TL

Renault Express Van: 945.000 TL

Renault Yeni Clio: 1.065.000 TL

Peugeot Partner Van: 974.500 TL

12 taksitle alınabilecek araçların listesi

12 Taksitle Alınabilecek Araçlar (1,2 milyon TL-2 milyon TL):

BYD Dolphin: 1.280.000 TL

MG ZS: 1.299.000 TL

Seat Ibiza: 1.310.000 TL

Honda City: 1.322.000 TL

Togg T10X RW: 1.432.600 TL

Tesla Model Y: 1.866.203 TL

Jeep Avenger: 1.590.000 TL

Cupra Born: 1.890.000 TL

Taksit Yapılamayan Araçlar:

BMW, Mercedes-Benz, Volvo, Lexus, Audi, Range Rover gibi lüks markaların 2 milyon TL üzerindeki modellerine taksit uygulanamıyor.