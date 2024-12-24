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İşte taksitle alınabilecek otomobiller

Ticaret Bakanlığı'nın taksit düzenlemesiyle araç satışlarında fatura değerine göre yeni vade sınırları belirlendi. 48 ay taksitle 400 bin TL altında araç kalmazken, 12, 24 ve 36 ay taksitle alınabilecek araçlar listelendi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Aralık 2024 09:15, Son Güncelleme : 24 Aralık 2024 10:00
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Ticaret Bakanlığı, araç alımlarında vade ve tutar sınırlarında yeni düzenlemeler yaptı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararına göre taşıt kredilerinde taksit süreleri fatura değerine göre kademelendirildi:

  • 400 bin TL ve altındaki araçlar: Azami 48 ay taksit (Ancak bu fiyat bandında araç bulunmuyor).
  • 400 bin - 800 bin TL arasındaki araçlar: Azami 36 ay taksit.
  • 800 bin - 1,2 milyon TL arasındaki araçlar: Azami 24 ay taksit.
  • 1,2 milyon - 2 milyon TL arasındaki araçlar: Azami 12 ay taksit.
  • 2 milyon TL üzerindeki araçlar: Taksit yapılamıyor.

36 ay taksitle alınabilecek araçların listesi

36 Taksitle Alınabilecek Araçlar

CNBC-e'nin derlemesine göre, 400-800 bin TL fiyat aralığında alınabilecek araçlar şunlar:

  • Fiat Topolino: 429.900 TL
  • Citroen Ami: 451.000 TL
  • DFSK Porter 1: 785.000 TL

24 taksitle alınabilecek araçların listesi

800 bin TL-1,2 milyon TL arası (24 Taksitle Alınabilecek) Araçlar:

  • Toyota Proace City Cargo: 890.000 TL
  • Opel Yeni Combo Carbo: 888.900 TL
  • Citroen Yeni Berlingo Van: 900.000 TL
  • Fiat Egea Sedan: 889.900 TL
  • Hyundai i10: 920.000 TL
  • Renault Express Van: 945.000 TL
  • Renault Yeni Clio: 1.065.000 TL
  • Peugeot Partner Van: 974.500 TL

    • 12 taksitle alınabilecek araçların listesi

    12 Taksitle Alınabilecek Araçlar (1,2 milyon TL-2 milyon TL):

    • BYD Dolphin: 1.280.000 TL
    • MG ZS: 1.299.000 TL
    • Seat Ibiza: 1.310.000 TL
    • Honda City: 1.322.000 TL
    • Togg T10X RW: 1.432.600 TL
    • Tesla Model Y: 1.866.203 TL
    • Jeep Avenger: 1.590.000 TL
    • Cupra Born: 1.890.000 TL

    Taksit Yapılamayan Araçlar:

    BMW, Mercedes-Benz, Volvo, Lexus, Audi, Range Rover gibi lüks markaların 2 milyon TL üzerindeki modellerine taksit uygulanamıyor.

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