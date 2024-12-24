Doğal gaz faturaları için kötü haber

Dünya'dan İbrahim Kahveci'nin haberine göre; Türkiye doğal gazda ithalatçı bir ülke. Bu yılın ilk 9 ayında 35.066 milyon sm3 doğal gaz ithal ettik. Yurtiçi üretim ise 1.566 milyon sm3 olurken tüketim 37.968 milyon sm3 olarak gerçekleşti.

Karadeniz gazında istenen seviyeye henüz ulaşamadık

Tablodan görüleceği üzere doğal gaz ithalatı yüzde 4,26 azaldı. Ve yine tablodan görüleceği üzere yurt içi üretim 415,57 milyon sm3'den 1.566,05 milyon sm3'e yükseldi. Bu demektir ki Karadeniz gazı bize güç katmaya başladı; ama henüz istenen seviyeye ulaşamadık.

Doğal gaz ithalatı miktar bazında düşerken fiyat bazında maalesef artıyor. Yılın ilk 4 ayında 10 doların altında seyreden doğal gaz fiyatı mayıs ayında 10,1 dolara yükseldi. Bir daha da tek haneli fiyatlara düşmedi.

Doğal gaz fiyatları tırmanıyor

Eylül ayında 11,8 dolar olan fiyatlar ekim ayında 12,9 dolara ve kasım ayında da 13,9 dolara yükseldi. Doğal gaz fiyatı her ne kadar geçen yılın altında seyretmiş olsa da hala çift hane de ve yükselişini sürdürmektedir.

Artış, yurt içine de yansıyacak

Grafikten görüleceği gibi doğal gazda yaklaşık 10 dolar seviyesi denge olarak dikkat çekmektedir. Halen 13,9 dolar fiyat ile denge seviyesinin üzerinde bir fiyatlama oluşmaktadır. Doğal gaz fiyatlarında yaşanan artışın eninde sonunda yurt içine yansıtılacağı hesap edildiğinde durum daha da önem kazanıyor.