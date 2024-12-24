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İcralık dosya sayısı 9 milyonu aştı

2024 yılında icra dairelerine 9 milyon 77 bin yeni dosya gönderilirken, derdest dosya sayısı 22 milyon 673 bine ulaştı. İlk 11 ayda yaklaşık 7,7 milyon dosya sonuçlandırılsa da iş yükü azalmadı. Yeni dosya sayısında düşüş yaşansa da mevcut dosya artışı dikkat çekiyor.

Haber Giriş : 24 Aralık 2024 09:27, Son Güncelleme : 24 Aralık 2024 09:32
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İcralık dosya sayısı 9 milyonu aştı

Adalet Bakanlığı'nın Ulusal Yargı Ağı Platformu (UYAP) üzerinden icra dairelerine gelen yeni dosya sayısı, 1 Ocak - 20 Aralık 2024 tarihleri arasında 9 milyon 77 bin olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı dönemine göre, yeni dosya sayısında dikkat çekici bir azalma yaşanırken, icra dairelerindeki derdest dosya sayısı artış gösterdi.

Bir yıllık süreçte düşüş yaşandı

2023'ün aynı döneminde, icra dairelerine UYAP üzerinden gelen yeni dosya sayısı 13 milyon 291 bin olarak kayıtlara geçmişti. Cumhuriyet'in haberine göre bu, yeni açılan dosyalarda bir yıllık süreçte önemli bir düşüş yaşandığını ortaya koyuyor.

İşlemden kaldırılan dosyalar

2024'ün ilk 11 ayında 7 milyon 712 bin dosya ya sonuçlandırıldı ya da işlemden kaldırıldı. Buna rağmen, icra dairelerinde derdest dosya sayısındaki artış dikkat çekiyor.

Derdest dosya sayısında artış

UYAP üzerinden açılan ve halen icra dairelerinde işlem gören dosya sayısı, 20 Aralık itibarıyla 22 milyon 673 bine ulaştı. Bu rakam, 2023'e kıyasla net bir artışı işaret ediyor.

Geçen yılın aynı dönemine göre derdest dosya sayısındaki artış 1 milyon 49 bin olarak belirlendi.

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