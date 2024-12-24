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60 bin üniversiteliye kamuda yarı zamanlı iş

AK Parti'nin 2023 yılı seçim beyannamesinde gençlere yönelik çalışmalara başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla yakın zamanda hayata geçirilmesi planlanan proje kapsamında 60 bin üniversiteli gence iş imkanı sağlanacak. Bir yandan çalışıp bir yandan da harçlıklarını kazanacak olan gençler, 10-12 bin lira ücretle kamuda yarı zamanlı istihdam edilecek. İşte detaylar

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 24 Aralık 2024 09:37, Son Güncelleme : 24 Aralık 2024 09:40
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60 bin üniversiteliye kamuda yarı zamanlı iş

AK Parti, seçim beyannamesinde gençlere verdiği önemli bir sözü daha yerine getiriyor. Gençlerin hem okuyup hem de kendi harçlıklarını kazanmaları için hazırlanan proje yakın zamanda hayata geçirilecek. 60 bin genç, 10-12 bin lira ücretle kamuda yarı zamanlı istihdam edilecek.

SEÇİM BEYANNAMESİ

AK Parti'nin 2023 yılı seçim beyannamesinde gençlere yönelik, "Üniversitelerimizde okuyan öğrencilerimizi sosyal programlara (ağaç dikimi, yaşlı bakımı, sosyal hizmetler, eğitmenlik vb.) dahil ederek gençlerimizin üniversitede okurken istihdama ilk adımlarını atmalarını kolaylaştıracağız" vaadi yer aldı.

ÇALIŞMA BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda projenin hayata geçirilmesi için çalışma başladı. AK Parti ve ilgili kurumlar tarafından yürütülen çalışmanın önümüzdeki haftalarda tamamlanması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın detayları kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.

Projenin detayları şöyle:

YARI ZAMANLI ÇALIŞMA: Üniversite öğrencileri yarı zamanlı (part-time) istihdam edilecek. Çalışma saatleri öğrencilerin okul saatleri ile çakışmayacak şekilde planlanacak. Böylece öğrenciler bir anlamda hem çalışıp hem okuyacaklar.

60 BİN GENÇ: İlk etapta 60 bin genç bu proje kapsamında istihdam edilecek. Zaman içinde istihdam edilen gençlerin sayısı artırılacak.

NERELERDE ÇALIŞACAKLAR: Gençler, kamuya ait kütüphaneler, sosyal tesisler ya da spor komplekslerinde çalışabilecek. Buralarda öğrencilere uygun işler verilecek.

10 AY, 12 BİN LİRA: Gençlerin istihdam süresi 10 ay olacak. Bu süre içinde aylık 10 ila 12 bin lira arasında bir ücret ödenmesi üzerinde duruluyor.

KADINLAR DA YARARLANACAK: Proje ilerleyen dönemde kadın ve dezavantajlı diğer grupları da kapsayacak şekilde genişletilecek.

İŞSİZLİK FONU'NDAN KARŞILANACAK: Öğrencilere verilecek ücretlerin İşsizlik Fonu'ndan karşılanması planlanıyor.

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