Balıkesir'de fabrikada patlama: 12 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir Karesi'de patlayıcı üretilen bir fabrikada patlama meydana geldi.

Balıkesir'in Kavaklı Mahallesi'nde bulunan bir mühimmat fabrikasında sabah saat 08.25 sularında büyük bir patlama meydana geldi. Olayın ardından bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, olay yerinden yaptığı açıklamada, patlama sonucunda 12 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 kişinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Vali Ustaoğlu, ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, "Tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, detaylı inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Çıkan yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin soruşturması sürüyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir'de patlayıcı madde üretilen fabrikayla ilgili soruşturma başlatıldığını 1 başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir'in Karesi ilçesinde yaşanan patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Tunç soruşturma başlatıldığını belirterek şunları aktardı:

"Balıkesir ilimizin Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikanın kapsül üretilen bölümünde meydana gelen patlamayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup 1 başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Balıkesir'in Karesi ilçesi Kavaklı köyünde bulunan mühimmat fabrikasında bir patlama meydana geldiği belirtildi.

Çıkan yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık ve güvenlik birimleri sevk edildiği aktarılan açıklamada, yaşanan olaya ilişkin ekiplerin soruşturmasının devam ettiği kaydedildi.

"Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız"

Açıklamada, "Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." uyarısında bulunuldu.

Mühimmat Fabrikasındaki Patlama İçin İnceleme Başlatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Balıkesir Karesi'de mühimmat fabrikasında yaşanan patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Patlamayı araştırmak üzere 2 başmüfettiş ve 1 müfettiş görevlendirilirken, Bakanlık süreci yakından takip ettiklerini açıkladı.