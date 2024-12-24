MSB: Teğmenlerle ilgili dosya 16 Ocak'ta görüşülecek
MSB: Teğmenlerle ilgili dosya 16 Ocak'ta görüşülecek
Sağlık Sigortasında İlk Ay Sigortam.net' ten!
Sağlık Sigortasında İlk Ay Sigortam.net' ten!
Sponsorlu İçerik
Bakanlar Işıkhan ve Yerlikaya Balıkesir'e gidiyor
Bakanlar Işıkhan ve Yerlikaya Balıkesir'e gidiyor
Gelecek Partili vekil istifa etti. Saadet-Gelecek grubu düştü
Gelecek Partili vekil istifa etti. Saadet-Gelecek grubu düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan patlamaya ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan patlamaya ilişkin açıklama
Son 15 günde Kaç suriyeli geri döndü?
Son 15 günde Kaç suriyeli geri döndü?
Güvenpark'taki reklam panosu yargıya taşındı
Güvenpark'taki reklam panosu yargıya taşındı
Sahipsiz köpek davasında ABB'ye tazminat kararı
Sahipsiz köpek davasında ABB'ye tazminat kararı
12 ilde hileli gıda: Dana eti yerine At ve Eşek eti sattılar
12 ilde hileli gıda: Dana eti yerine At ve Eşek eti sattılar
Balıkesir'de fabrikada patlama: 12 kişi hayatını kaybetti
Balıkesir'de fabrikada patlama: 12 kişi hayatını kaybetti
60 bin üniversiteliye kamuda yarı zamanlı iş
60 bin üniversiteliye kamuda yarı zamanlı iş
10 kurum toplamda 140 personel alacak
10 kurum toplamda 140 personel alacak
İşte taksitle alınabilecek otomobiller
İşte taksitle alınabilecek otomobiller
Adalet Bakanlığı düğmeye basacak: Bilirkişiye puan kriteri
Adalet Bakanlığı düğmeye basacak: Bilirkişiye puan kriteri
Meteorolojiden 30 il için uyarı (haritalı)
Meteorolojiden 30 il için uyarı (haritalı)
İdari para cezalarına zam yapıldı
İdari para cezalarına zam yapıldı
Kira Fırsatçılığı:Ev sahibi asgari ücret zammını bekliyor
Kira Fırsatçılığı:Ev sahibi asgari ücret zammını bekliyor
6 üniversiteye 105 akademisyen alınacak
6 üniversiteye 105 akademisyen alınacak
Üç ilde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
Üç ilde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
Suriye'deki yeni yönetimde bakanlıklar büyük ölçüde belli oldu
Suriye'deki yeni yönetimde bakanlıklar büyük ölçüde belli oldu
Oylama sonuçlandı: 2024'ün kelimesi 'kalabalık yalnızlık' oldu
Oylama sonuçlandı: 2024'ün kelimesi 'kalabalık yalnızlık' oldu
Bakan Işıkhan: Asgari ücreti bu hafta mutlaka açıklayacağız
Bakan Işıkhan: Asgari ücreti bu hafta mutlaka açıklayacağız
Erdoğan: Suriye'deki yeni süreci en iyi okuyan ülke konumundayız
Erdoğan: Suriye'deki yeni süreci en iyi okuyan ülke konumundayız
Tapuda yeni dönem: İşlemler için çipli kimlik zorunluluğu
Tapuda yeni dönem: İşlemler için çipli kimlik zorunluluğu
MEB'den adalet sistemi içindeki çocuklar için özel kılavuz
MEB'den adalet sistemi içindeki çocuklar için özel kılavuz
Medya devi satıldı: Ciner Yayın Holding medyadan çıkıyor!
Medya devi satıldı: Ciner Yayın Holding medyadan çıkıyor!
YÖK'ten eğitimde yeni dönem: Mezun istihdamı öncelikli hedef
YÖK'ten eğitimde yeni dönem: Mezun istihdamı öncelikli hedef
Diyanet'ten 'hac görevlendirme sınav soruları dağıtıldı' iddiasına açıklama
Diyanet'ten 'hac görevlendirme sınav soruları dağıtıldı' iddiasına açıklama
Haller ve sosyete pazarları, Maliye'nin yakın takibinde
Haller ve sosyete pazarları, Maliye'nin yakın takibinde
Bakanlık açıkladı: Belgrad Ormanı'nın işletmesi DKMP'ye devredildi
Bakanlık açıkladı: Belgrad Ormanı'nın işletmesi DKMP'ye devredildi
Ana sayfaHaberler Yaşam

Balıkesir'de fabrikada patlama: 12 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada patlama meydana geldi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, patlamada 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, patlamayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup bir başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini dile getirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Aralık 2024 10:10, Son Güncelleme : 24 Aralık 2024 10:43
Yazdır

Balıkesir Karesi'de patlayıcı üretilen bir fabrikada patlama meydana geldi.

Balıkesir'in Kavaklı Mahallesi'nde bulunan bir mühimmat fabrikasında sabah saat 08.25 sularında büyük bir patlama meydana geldi. Olayın ardından bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, olay yerinden yaptığı açıklamada, patlama sonucunda 12 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 kişinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Vali Ustaoğlu, ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, "Tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, detaylı inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Çıkan yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin soruşturması sürüyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir'de patlayıcı madde üretilen fabrikayla ilgili soruşturma başlatıldığını 1 başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir'in Karesi ilçesinde yaşanan patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Tunç soruşturma başlatıldığını belirterek şunları aktardı:

"Balıkesir ilimizin Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikanın kapsül üretilen bölümünde meydana gelen patlamayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup 1 başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Balıkesir'in Karesi ilçesi Kavaklı köyünde bulunan mühimmat fabrikasında bir patlama meydana geldiği belirtildi.

Çıkan yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık ve güvenlik birimleri sevk edildiği aktarılan açıklamada, yaşanan olaya ilişkin ekiplerin soruşturmasının devam ettiği kaydedildi.

"Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız"

Açıklamada, "Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." uyarısında bulunuldu.

Mühimmat Fabrikasındaki Patlama İçin İnceleme Başlatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Balıkesir Karesi'de mühimmat fabrikasında yaşanan patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Patlamayı araştırmak üzere 2 başmüfettiş ve 1 müfettiş görevlendirilirken, Bakanlık süreci yakından takip ettiklerini açıkladı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber