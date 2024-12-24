Adana'da 1050 litre sahte içki ele geçirildi

Adreste yapılan aramalarda 1050 litre sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan malzemeler, 2 kök Hint keneviri, av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ve 82 mermi ele geçirildi.

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