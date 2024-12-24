Küçükçekmece'de metrobüs arızalandı: Yolcular indirildi
Küçükçekmece'de, arıza nedeniyle Sefaköy ile Yenibosna arasında duran metrobüsteki yolcular araçtan indirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Aralık 2024 10:07, Son Güncelleme : 24 Aralık 2024 10:08
Beylikdüzü'nden Söğütlüçeşme yönüne sefer yapan metrobüs, henüz bilinmeyen bir nedenle arızalandı.
Sefaköy ile Yenibosna durakları arasında kalan metrobüs, ekiplerce gidiş ve dönüş güzergahının ortasındaki alana çekildi.
Yolcular bir süre bekletildikten sonra araçtan indirildi.
Aracın tekrar çalıştırılamaması nedeniyle yolcular başka bir metrobüse aktarıldı.
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