Küçükçekmece'de metrobüs arızalandı: Yolcular indirildi

Sefaköy ile Yenibosna durakları arasında kalan metrobüs, ekiplerce gidiş ve dönüş güzergahının ortasındaki alana çekildi.

Beylikdüzü'nden Söğütlüçeşme yönüne sefer yapan metrobüs, henüz bilinmeyen bir nedenle arızalandı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net