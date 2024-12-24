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12 ilde hileli gıda: Dana eti yerine At ve Eşek eti sattılar

Tarım ve Orman Bakanlığı, kırmızı et yapılan hileleri ortaya çıkardı. Bazı işletmelerin gıdalarda at, eşek ve domuz eti kullandığı tespit edildi. Listede iki il öne çıktı. İşte vatandaşa en çok at ve eşek eti yediren iller...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Aralık 2024 10:12, Son Güncelleme : 24 Aralık 2024 10:22
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12 ilde hileli gıda: Dana eti yerine At ve Eşek eti sattılar

Vatandaşın sağlığını hiçe sayıyorlar

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor.

Bu kadar da olmaz dedirten gıda hilesi

Son paylaşılan listelerde kırmızı ette yapılan mide bulandıran hileleri gözler önüne serdi.

Vatandaşa at, eşek ve domuz eti yedirildiği ortaya çıktı.

12 İLDE TESPİT EDİLDİ

Türkiye genelinde 4 firmanın ürünlerinde domuz eti tespit edildi.

Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmede 12 ilde at ve eşek eti satıldığı belirlendi.

2 il öne çıkıyor

Hileli gıdalar listesine göre at ve eşek etinde Adana ile Sakarya ön plana çıktı.

Bakanlığın açıkladığı listede Adana'dan 15, Sakarya'dan ise 7 işletmenin vatandaşa at ve eşek eti yedirdiği ortaya çıktı.

Listede hangi iller var?

Bu iki ili ise Antalya, Mersin ve Manisa'nın takip ettiği öğrenildi.

GIDA GÜVENLİĞİNE KARŞI SIKI DENETİM

Gıda sektöründe sıklıkla gündeme gelen "tek tırnaklı eti"

ifadesi at, eşek ve katır gibi hayvanların etleri için kullanılıyor.

Bakanlık, halk sağlığını tehlikeye atan bu tür uygulamalara karşı denetimlerin sıkılaştırılacağını ve hile yapan işletmelere ağır yaptırımlar uygulanacağını duyurdu.

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