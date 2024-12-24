EPDK, ön lisans ve lisans alma bedellerini duyurdu

Elektrik piyasasında üretim faaliyeti için ön lisans ve lisans alma bedeli kapasiteye bağlı olarak 73 bin 450 lira ile 3 milyon 566 bin 360 lira arasında değişecek.

Lisans yenileme bedeli ise lisans alma bedelinin yüzde 50'si kadar olacak.

Yerli doğal kaynaklar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurmak üzere lisans almak için başvuruda bulunan tüzel kişiler, bu bedelin yüzde 10'unu ödeyecek.

Yıllık lisans bedeli, iç tüketim dahil olmak üzere brüt üretim üzerinden kilovatsaat başına 0,015 kuruş olarak uygulanacak.

Elektrik piyasasında dağıtım faaliyeti için lisans alma bedelleri ise kapasiteye göre 356 bin 690 lira ile 10 milyon 860 bin 460 lira arasında değişecek.

Dağıtım ve iletim faaliyetleri için yıllık lisans bedeli de kilovatsaat başına 0,015 kuruş olacak.

Şarj ağı işletmeci lisansı

EPDK, şarj ağı işletmeci lisansına ilişkin 2025'te uygulanacak lisans alma, lisans tadili ve lisans sureti çıkarma işlem ücretlerini belirledi.

Buna göre, lisans alma bedeli 1 milyon 525 bin 330 lira, lisans tadil bedeli 71 bin 220 lira, lisans sureti çıkarma bedeli 15 bin 280 lira olacak.

Doğal gaz piyasası

Doğal gaz piyasasında lisans alma bedeli ithalat faaliyetlerinde 1 milyon 768 bin 690 lira, boru hattıyla iletimde 13 milyon 253 bin 20 lira, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) iletiminde 642 bin 700 lira, depolamada 3 milyon 556 bin 10 lira, toptan satış ve dağıtımda 882 bin 270 lira, sıkıştırılmış doğal gazda (CNG) 176 bin 650 lira ve ihracatta ise 355 bin 320 lira olacak.

Doğal gaz piyasasında dağıtım şirketlerinin yapım ve hizmet sertifikası alma ve yenileme bedeli 54 bin 730 lira, sertifika tadil bedeli 18 bin 730 lira, sertifika vize bedeli 9 bin 390 lira, sertifika sureti çıkarma bedeli 3 bin 850 lira olarak kararlaştırıldı.

Petrol piyasası

Petrol piyasasında yeni yılda uygulanacak lisans alma bedellerinde ikrahiye teslimi lisansı alma bedeli 300 bin lira olacak.

İşletme lisansı alma bedeli petrokimyada 266 bin 290 lira, biyodizelde 90 bin 780 lira, işletme atık lisansında 697 bin 750 lira olacak. Madeni yağ lisansı alma bedeli ise 884 bin 350 lira olarak belirlendi.

LPG piyasasında dağıtıcı lisansı alma bedeli 3 milyon lira olarak tespit edildi.

Lisans sureti çıkarma bedeli ise 18 bin 80 lira olarak hesaplandı.

LPG otogaz bayilik lisansı alma bedeli 50 bin lira olarak kararlaştırıldı.

Söz konusu kararlar, 1 Ocak 2025'ten itibaren yürürlüğe girecek.