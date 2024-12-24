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İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 31 şüpheli yakalandı

İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Aralık 2024 10:55, Son Güncelleme : 24 Aralık 2024 10:55
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İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 31 şüpheli yakalandı

İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri müdürlüklerince, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İzmir Bölge Başkanlığının desteği ile FETÖ içerisinde faaliyet gösterenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Söz konusu terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları değerlendirilen, örgütün yeniden yapılanması ve örgüte finansal kaynak sağlanması amacıyla yeni yöntem arayışında oldukları tespit edilen 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bazı adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 31 şüpheli yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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