İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 31 şüpheli yakalandı

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri müdürlüklerince, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İzmir Bölge Başkanlığının desteği ile FETÖ içerisinde faaliyet gösterenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

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