Farklı suçlardan aranan 72 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 16-22 Aralık'ta yürütülen çalışmalarda 78 bin 255 kişi ile 64 bin 521 aracın sorgulaması yapıldı.

Bu çalışmalarda haklarında farkı suçlardan arama kararı bulunan 62 şüpheli yakalandı.

Ayrıca Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) görevlilerince yürütülen çalışmalarda da 10 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı.