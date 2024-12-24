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2025'te KİT'lere personel alımları nasıl yapılacak?

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve bağlı ortaklıklarında 1 Ocak 2025'ten itibaren sözleşmeli pozisyonda göreve başlayanlar, 3 yıl boyunca görev yaptıkları kuruluşlardan diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamayacak. Bu uygulama, personel istikrarını sağlamak amacıyla devam edecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Aralık 2024 11:52, Son Güncelleme : 24 Aralık 2024 11:53
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2025'te KİT'lere personel alımları nasıl yapılacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan " na Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası KİT'lere ait olan işletmeler ve işletmeler topluluğundan oluşan anonim şirketler, 2024 nda ayrılan sayısını belirlerken, emeklilik, istifa, kurum dışı nakil, ölüm ve iş akdi feshi yoluyla ayrılanları dikkate alacak.

Bu yıl sermaye transferi yapılan KİT'ler ve bunların bağlı ortaklıklarının atama işlemleri, Bakanlığın uygun görüşüne bağlı olacak.

İlave atama talebinde bulunacak kamu teşebbüsleri, ilgisine göre Bakanlığa veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığına (ÖİB) bildirimde bulunacak. talep formunu göndermeyen teşebbüslerin talepleri dikkate alınmayacak, bu kapsamdaki atama talepleri Bakanlığa veya ÖİB'ye yıl içinde en fazla 3 defa gönderilebilecek.

1 Ocak 'ten sonra sözleşmeli pozisyonlarına atananlar, önceki yıllarda da olduğu gibi 3 yıl geçmedikçe görev yaptıkları kuruluşlara, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamayacak.

Kurumsal yöntemiyle teşebbüslerde sözleşmeli pozisyonlarına atananlar, mesleğe özel yarışma sınavıyla yardımcı olarak girilen kadrolar, bulunulan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibarıyla ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar, bu sınırlamanın dışında olacak.

Atamalar için 2024'te Bakanlıktan uygun görüş alınan, ancak sınav veya atama işlemlerine yönelik gerekli işlemlere başlandığı halde sonuçlandırılamayan atama izinleri, nda ilave bir izne ihtiyaç bulunmadan kullanılabilecek.

İşletme bütçeleri, mali hedef ve tavanlarla uyumlu olacak

Teşebbüsler, 1 Ocak'tan itibaren nda çalıştıracakları geçici işçilerin sayı ve süresini, Bakanlıkça bildirilen tavanı aşmayacak şekilde yıl içinde askerden dönecekleri de dikkate alarak Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına vize ettirecek.

Günlük hesaplama yapan kamu teşebbüslerinde hafta tatilinde yapılan fazla çalışmalar günlük çalışma saati olarak belirlenecek.

Fazla çalışma süresini işin gereğini dikkate alarak statüler arasında dağıtma yetkisi, ilgili yönetim kuruluna ait olacak.

Teşebbüsler, maliyetlerin düşürülmesi ve sağlanan faydanın artırılması amacıyla izleyen veya yılları kapsayan hizmet ihalesine çıkabilecek. Çok yıllı hizmet ı yapılabilmesi için işletme bütçelerinin en az -2027 dönemini kapsayacak şekilde hazırlanması gerekecek.

Program hedefleri ve işletme bütçesi kısıtları dahilinde 'te ihale yoluyla alınacak hizmetlerin tutarı, Bakanlıkça bildirilecek olan tutarı aşamayacak. 2026 ve sonrasına ilişkin hizmet ı tavanları, için Bakanlıkça bildirilen tavanın her yıl için yüzde 10'ar artırılması yoluyla hesaplanacak.

Tesis veya birimlerin teşebbüsler arasında devri durumlarında toplam hizmet ı harcama tavanıyla fazla çalışma izninin teşebbüsler arasındaki dağılımı, taraflarca yapılacak bir protokolle belirlenerek ilgisine göre Bakanlığa veya ÖİB'ye iletilecek.

Kamu teşebbüslerince hazırlanacak işletme bütçelerinin, mali hedef ve tavanlarla uyumlu olması ve işletme bütçelerinde mali hedef ve tavanları oluşturan her bir kaleme ayrıntılı olarak yer verilmesi zorunlu olacak.

Ticari banka kredileri

Teşebbüsler, finansman ihtiyacının oluşması durumunda öncelikle gelir artırıcı ve gider azaltıcı önlemlere başvuracak, etkin işletme sermayesi ve sabit sermaye yönetimi için gerekli tedbirleri alacak. Bu tedbirlerin yeterli olmaması durumunda zorunlu hallerde, tespit edilen mali büyüklüklerle uyumlu olacak şekilde bankalardan ticari kredi kullanımı dahil diğer finansman yöntemlerine başvurabilecek.

Kamu işletmeleri, tabi oldukları mevzuata göre hazırlamakla yükümlü oldukları veya Bakanlıkça talep edilen mali ve mali olmayan verileri talep edilen şekilde ve belirtilen takvime uygun olarak Bakanlığa gönderecek.

- Şeffaflık için faaliyet raporları

Şeffaflığın ve kamuya hesap verilebilirliğin artırılmasını teminen, teşebbüsler 2024 faaliyet raporlarını 31 Mayıs 'e kadar kendi internet sitelerinde yayımlayacak.

Teşebbüsler, faaliyette bulundukları sektörleri takip ederek sektör içindeki yerlerini daha iyi analiz edebilmek ve etkin sektörel politikalar geliştirebilmek veya geliştirilmesine yardımcı olabilmek amacıyla, 2024 Sektör Raporu'nu hazırlayacak. Bu raporların 31 Mayıs 'e kadar basılı bir örneği Bakanlık, ilgili Bakanlık ve ilgisine göre ÖİB'ye gönderilecek.

Tebliğin açıktan ve naklen atama, ihale yoluyla hizmet ı ile işletme bütçesine ilişkin maddeleri bugün itibarıyla, diğer maddeleri 1 Ocak 'te yürürlüğe girecek.

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