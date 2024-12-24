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Bakanlar Işıkhan ve Yerlikaya Balıkesir'e gidiyor

Balıkesir'de mühimmat deposunda yaşanan patlama sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Balıkesir'e gidiyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Aralık 2024 12:46, Son Güncelleme : 24 Aralık 2024 12:55
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Bakanlar Işıkhan ve Yerlikaya Balıkesir'e gidiyor

Balıkesir'in Karesi ilçesinde mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Balıkesir'e doğru yola çıktıkları duyuruldu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri de kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız 12 kardeşimizin hayatını kaybettiği ve bizleri derinden yaralayan bu elim hadise ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip etmekte, ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan devamlı surette bilgi almaktadır.

Kazanın hemen ardından başlatılan soruşturmanın selameti ve vefat eden kardeşlerimizin ailelerinin hassasiyetine halel gelmemesi için, dezenformasyon içerikli, doğrulanmamış paylaşımlara ve manipülatif içeriklere itibar edilmemesi; doğru bilgiye ulaşmak için resmi kurumlarca paylaşılmış ve teyit edilmiş bilgilerin takip edilmesi büyük önem arz etmektedir.

Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor, Balıkesir'imize ve aziz milletimize başsağlığı ve geçmiş olsun temennilerimizi iletiyorum."

Balıkesir'de fabrikada patlama: 12 kişi hayatını kaybetti

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