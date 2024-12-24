MSB: Teğmenlerle ilgili dosya 16 Ocak'ta görüşülecek

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teğmenler ile ilgili dosyanın görüşüleceği Yüksek Disiplin Kurulu 16 Ocak 2025 saat 14.00'te toplanacaktır." ifadesi kullanıldı.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulundaki yemin töreninde teğmenlerin resmi olmayan kılıçlı yeminine ilişkin organize şekilde hareket eden teğmenler ile kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan diğer personel disiplin mevzuatı kapsamında Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilmişti.