Sivas Gürün'deki ev 'Şairler Anı Evi' olarak düzenlendi

Sivas'ın Gürün ilçesinde 1927 yılında dünyaya gelen ve Türk edebiyatına önemli eserler kazandıran şair ve yazar Hasan Hüseyin Korkmazgil'in doğup büyüdüğü ev, 'Şairler Anı Evi' olarak yeniden düzenlendi. İlçede Kurultay Mahallesi'nde yer alan ev, restore edildi. Anı evinde şair Hasan Hüseyin Korkmazgil'in çeşitli kişisel eşyalarının yanı sıra bizzat kendisinin çizdiği Atatürk portesi, kitapları, eserlerini yazmakta kullandığı daktilosu ve büstü ile aile fotoğrafları yer alıyor.

Çeşitli türlerde ağaçların yer aldığı bir bahçeye sahip olan şairin evinde, kendisinin yanı sıra Gürünlü diğer şairlerin eserlerinden de kesitler yer alıyor. Şairin daha sonra bestelenen eserleri arasındaki, 'Dostum dostum güzel dostum, bu ne beter çizgidir bu, bu ne çıldırtan denge, yaprak döker bir yanımız, bir yanımız bahar bahçe' dizeleri de evin bahçesinde göze çarpıyor.

Ağaçların yaprak döktüğü bu günlerde evin bahçesinde dizelerle doğru orantılı bir görüntü de dikkat çekiyor. 'Acıyı bal eyledik', 'Acılara tutunmak', 'Amenna', 'Öyle bir yerdeyim ki', 'Haziran'da ölmek zor', 'Turaç', 'Kerbela uzak değil', 'Bahar gözlüm', 'Berivan' gibi birçok şiiri bestelenen şairi merak edenler, evi ziyaret edip, geçmişine dair izleri gözlemleme fırsatı buluyor.

"EN ÖNEMLİ UMUT ŞAİRLERİNDEN"

Gürün Milli Eğitim Müdürü Muharrem Demir, şairler, yazarlar, bilim insanları ve sanatçıların toplumun önemli temsilcileri olduğunu belirterek, "Onlar sadece doğup, yaşayıp gitmezler. Kendilerinden sonra unutulmaz eserler bırakırlar. Biz de yazdıklarıyla şiirleriyle toplumda bir eser bırakan, anı bırakan Hasan Hüseyin Korkmazgil'in evindeyiz. Hasan Hüseyin Korkmazgil, 1927 yılında bu evde doğdu ve yaşadı. 1960 yılına kadar da burada kaldı. Ancak 1984 yılında Ankara'da vefat etti.

Hasan Hüseyin Korkmazgil, bu toplumun en önemli umut şairlerinden birisidir. Kendisi yaşadığı çağı aşarak gerek bugüne gerekse de yaşadığı çağdan geçmişe giderek, hem geçmiş, hem yaşadığı çağın, hem de bugünlerin umudunu canlı tutan bir şairimizdi. Dolayısıyla şairimizin 'Acıları bal eylemek' ve 'Acılara tutunarak yaşamak' dizeleri bizleri öyle bir umutlandırıyor ki, 'Hangi şart altında olursanız olun, başınıza ne gelirse gelsin, ne yaşarsanız yaşayın, umudunuzu asla kaybetmeyin' diyor. Kendisi yaşadığı dönemde o çağın aynası olmuştur" dedi.

"ŞAİRİMİZİN ANISI YAŞATILDI"

Doğup büyüdüğü yerin anı evine dönüştürüldüğünü belirten Demir, "Gürün, doğuyu batıya bağlayan kuzeyi güneye bağlayan bir yol güzergahında bulunuyor. Bu zengin şairlerden, yazarlardan kendisi de yani ilçe olarak çok sayıda şair yazar çıkarmış bir ilçemiz. 250'ye yakın şu anda şairimiz var. Bunların tanınmışlarının başından Hasan Hüseyin Korkmazgil, Atilla İlhan geliyor. Çok sayıda meşhur olmuş, Türkiye geneline mal olmuş şairlerimiz ve yazarlarımız var. Bu kadar zengin bir kültüre sahip olan Gürün'de bunları temsil eden Hasan Hüseyin Korkmazgil'in evi 2009 yılından itibaren 'Şairler Evi'ne dönüştürüldü. Şimdi İstanbul Valiliği yapan Valimiz Davut Gül'ün de kaymakamlığı döneminde burası restore edilerek yeniden bir şairler evine dönüştürüldü.

Yani şairimizin anısı yaşatılmış oldu. Hatıraları canlandırıldı. Sonra onunla beraber tüm Gürün'ü kapsayan bir 'Şairler Evi' olgusu oluştu. Buradan tüm Türkiye'ye şairlerimize ve yazarlarımıza sahip çıkmak anlamında bir güzel mesaj verildi. Burası şairin yaklaşık 150 yıllık evi. TRT'nin düzenlediği tiyatro yarışmasında birinci olan bir eserini bu evdeki odasında yazmış. Pencereden dışarıyı seyrediyor. Şairimiz, duygularını, düşüncelerini buradan dışarıyı seyrederek hayal dünyasına giderek anlatıyor, yazıyor, kaleme alıyor" diye konuştu.

"MERAK UYANDIRIYOR"

Evin ziyarete açılmasından sonra hem yurt içi hem de yurt dışından büyük ilgi olduğunu anlatan Demir, "Gürün gibi küçük bir ilçede böyle bir evin olması ki, Türkiye'de de ender yerlerden bir tanesi, herkesin ilgisini çekiyor, merakını uyandırıyor. Hem sevenleri tarafından hem de onu ilk defa duyanlar tarafından ve hiç onu hayatında tanımamış insanlar gelip burada onu ziyaret ediyor.

Kitaplarını okuyor, eserlerini inceliyor, buranın havasını teneffüs ediyor. Şiire, yazarlığa meraklı olanlar geliyorlar. Bizler, zaman zaman burada öğrencilerimizle programlar yapıyoruz. Şairimizi de anmak için programlar yapıyoruz. Çok sayıda katılım var. İlgi her sene de gittikçe artıyor. Burası şairimizle beraber kıymetleniyor ve değerleniyor" ifadelerini kullandı.