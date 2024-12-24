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Ordu'nun balı 55 ülkeye ulaşıyor

Ordu'da 3 bin 500 arıcı, 600 bin kovanla yılda 20 bin ton bal üretiyor. Türkiye'nin bal üretiminde lider kenti olan Ordu, ürettiği balları Avrupa başta olmak üzere 55 ülkeye ihraç ederek dünya sofralarına ulaştırıyor. Arıcılık, bölgede 10 bin ailenin geçim kaynağı olmaya devam ediyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Aralık 2024 15:24, Son Güncelleme : 24 Aralık 2024 15:47
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Ordu'nun balı 55 ülkeye ulaşıyor

Ordu'da 3 bin 500 kayıtlı arıcı, 600 bin kovan varlığı ile yaklaşık 10 bin aile arıcılık sektöründen geçimini sağlıyor. Ordulu arıcılar tarafından 50'yi aşkın ilde üretimi yapılan ballar Avrupa ülkelerine de ihraç ediliyor, yılda 20 bin ton ile Türkiye'de en fazla bal üretimi Ordu'da yapılıyor.


İlde, 2008 yılında projelendirilen, 2011 yılında temelleri atılan, 2018 yılında da hizmete açılan Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü bünyesinde kurulan bal paketleme tesisi ve analiz laboratuvarı sahte balın engellenmesinde büyük rol üstleniyor. 10 milyon euro yatırım ile hizmete açılan ve şu an için günlük 7 ton bal paketleme kapasitesi bulunan tesiste paketlenen ballar, İngiltere, Belçika, Almanya, Hollanda ülkelerine ihraç ediliyor, bu ülkelerden de 55 farklı ülkeye gönderiliyor.

"Ordu, 110 ülkeden fazla bal üretimi yapıyor"

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, ilde üretilen balların 110 ülkeyi geçtiğini söyledi. 2018 yılında kurulan tesis ile dünyanın farklı ülkelerine ihracat yapıldığını söyleyen Çiftçi, "Bugün bir konteyner balı (10 ton) İngiltere'ye gönderiyoruz. Yaptığımız çalışmalar neticesinde son 3 yılda bir firma ile anlaşmamız vardı, her yıl düzenli olarak üreticilerimizden aldığımız balların ihracatlarını gerçekleştiriyoruz. Amacımız bundan sonraki süreçte daha fazla bal ihracatı yapmak" diye konuştu.

"Amacımız Ordu balını dünyaya tanıtmak"

Ordu balını dünyaya tanıtmak için çalışmaların yapıldığını kaydeden Çiftçi, "Bu tesis sayesinde artık Ordu balı dünyanın her tarafına gönderiliyor. Bu da bizim için bir gurur kaynağı. Son 6 yılda bu tesisten bin 300 ton bal ihraç etmiştik, bin 800 ton civarında da bal paketlemesi yaptık. Bu yeterli değil ancak burası da yeni bir tesis. Buradan çıkan balların tüm analizleri yapıldıktan sonra paketlemesi yapılıyor. Şu ana kadar gönderdiğimiz Avrupa ülkelerinde de sorun yaşamadık" ifadelerine yer verdi.

"En büyük hedefimiz yılda bin 400 ton ihracata ulaşmak"

İhracatın her geçen gün arttığını kaydeden Çiftçi, "Bizim en büyük hedefimiz yılda bin 400 ton ihracata ulaşmak. Bu konuda bakanlığımızın arı görmemiş ballarla ilgili NMR cihazlarını devreye koyduğu zaman arıcılarımızın ürettiği ballar bir adım öne çıkacak. Bu konuda bakanlığımızın yaptığı çalışmaları destekliyoruz ve denetimlerin biraz daha arttırılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

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