Sema öğretmenden acı haber: 13 günlük yaşam savaşını yitirdi

Olay, 11 Aralık'ta öğle saatlerinde Darıca ilçesine bağlı Nenehatun Mahallesi'ndeki Nenehatun İlkokulu'nda meydana geldi. Ücretli ana sınıfı öğretmeni Sema Özdemir, öğle derslerinin bitiminde öğrencilerin okuldan rahatça çıkabilmeleri için kapıdan çekilme uyarısında bulunduğu veli ile yaşadığı tartışma sırasında yere yığıldı. İhbar üzerine okula gelen sağlık ekipleri tarafından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir'in beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Sema Özdemir, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakım servisinde 13 gündür tedavi gören Sema Özdemir, bugün yaşamını yitirdi. Sema Özdemir'in cenazesinin memleketi Çorum'da toprağa verileceği öğrenildi.