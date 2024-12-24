Suriye'deki silahlı gruplar, Savunma Bakanlığı çatısı altında birleşiyor

Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmet eş-Şara, Esad rejimini deviren muhalif silahlı grupların liderleriyle bir araya geldi. Görüşmede silahlı grupların dağıtılması ve Savunma Bakanlığı çatısı altında birleşmesi konusunda anlaşma sağlandı.

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