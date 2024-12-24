İzmir merkezli 'Daltonlar' çetesi operasyonu: 3 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca yürütülen çalışmada, şüphelilerin birçok ilde silahlı eylem düzenleyen "Daltonlar" isimli suç örgütü üyeleri olduğu belirlendi.

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 Aralık'ta Çaltılıdere Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunu uzun namlulu silahlarla kurşunlayanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net