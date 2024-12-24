Balıkesir'deki o fabrikada 10 yıl önce de patlama oldu

Balıkesir'in Karesi ilçesi Kavaklı kırsal mahallesindeki mühimmat fabrikasında sabah 08.25 sıralarında patlama meydana geldi. Kapsül üretimi yapılan binadaki patlama sonrası bin dönüm alana kurulu fabrikada 12 çalışan hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Patlamanın etkisiyle fabrikanın kompozit parçaları bahçeye yayıldı.

Jandarma ekipleri de güvenlik çemberi oluştururken, benzer patlamanın 3 Haziran 2014 tarihinde de yaşandığı akıllara geldi. O tarihte meydana gelen patlamada 6 kişi yaralanırken, 3 gram av barutunun patlaması sonucu yaşandığı ortaya çıktı. O tarihteki patlamanın güvenlik kameralarına yansıdığı anlarda ise çalışanların patlamaya anında müdahale ettiği görüldü.